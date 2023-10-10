美眾議長懸缺 援以有心無力

突如其來的以巴戰火，使共和黨美國聯邦眾議院黨團對盡快解決眾院議長空缺危機，面臨新的迫切壓力。但在新任議長產生前，不僅眾院，包括聯邦參議院在內，美國國會全都無法批准任何援以計畫。

二○一六年歐巴馬政府承諾美國每年援助以色列卅八億元（約台幣一二三四億元），整套援以計畫歷時十年、總額三八○億元（約台幣一點二兆元），美方保證提供武器、彈藥及其他軍援。

共和黨眾院黨團十日將舉行閉門會議商討推舉議長人選，十一日舉行假投票推舉議長候選人。本周稍晚眾院將舉行全院投票，以選舉遞補麥卡錫的新任議長。

眾院外委會主席、共和黨德州聯邦眾議員麥考爾八日接受美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）訪問時說，目前情勢並不理想。「當我們沒辦法治理、無法正常運作，甚至連眾院議長都沒有，我們傳遞什麼訊息給敵人？」他強調，美國民主不能癱瘓，要加緊腳步解決問題，尤其當全球部分地區緊張升溫中。

熱門人選俄亥俄州聯邦眾議員、眾院司法委員會主席喬登則表示，希望新議長出爐之後，眾院同僚能對最棘手議題接下來該怎麼走取得共識，亦即聯邦政府預算支出，以免聯邦政府十一月再度出現關門危機。

喬登八日接受美國福斯新聞訪問時說，當選議長需二一八票，而對十一月十七日臨時預算期限到期後，將何去何從同樣需二一八票。其對手包括路易斯安納州聯邦眾議員、眾院多數黨領袖史卡利斯。

共和黨極右派主張大幅刪減聯邦預算，使美國政府開支降至二○二二會計年度的額度，造成該黨過去幾個月在眾院嚴重分裂，在二○二四會計年度預算遲遲無法取得協議下，一周前差點釀成聯邦政府斷炊停擺。