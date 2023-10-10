邊境遭封鎖 加薩平民無處逃

加薩走廊自二○○七年以來，一直由巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯控制，其七日突襲以色列後，引發以方大舉報復。加薩的許多巴勒斯坦平民夾在中間，無家可歸又無處可逃。聯合國世界糧食計畫署（ＷＦＰ）也呼籲建立人道走廊運糧。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，加薩遭埃及和以色列海空封鎖，是全球人口最稠密地區之一。加薩居民對戰爭並不陌生，通常在家中避難，但絕大多數人連掩體都找不到。

加薩大部分電力來源為以色列，以色列總理內唐亞胡七日宣布停止向加薩供應電力、燃料和貨物。同日開戰後，巴勒斯坦人也被禁止從艾瑞茲過境點離開加薩；除通往埃及、嚴格管控的拉法過境點外，所有出境點均已關閉，絕大多數加薩居民無法逃離。

以色列和哈瑪斯間的衝突，截至九日進入第三天，遭波及的無辜平民傷亡尤為慘重。圖為當天在加薩市「希法醫院」，一名巴勒斯坦紅新月會成員抱著一名受傷的孩童緊急送醫。（歐新社）

五十五歲的海珊（Salim Hussein）五個月前才剛搬來和家人同住，卻在這次以色列空襲中失去家園，現在全家一無所有。七十五歲的艾爾–巴瓦卜（Hani El-Bawab）則說，一家四口擔心空襲而徹夜未眠，加薩巴勒斯坦人生活在恐慌和恐懼中，但他並不後悔哈瑪斯襲擊以色列，「每次都是以色列攻擊我們，這次是我們的戰士（發起）攻擊。」

ＷＦＰ每月向約卅五萬名巴勒斯坦人提供直接糧食援助，另與其他人道組織合作，透過現金援助約一百萬名巴勒斯坦人。該組織八日呼籲各方基於人道主義原則，包括確保民眾獲得食物。其報告指出，巴勒斯坦商店大多僅能夠維持一個月糧食庫存，但人們出於恐慌心理的搶購，恐將迅速耗盡庫存。