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美智庫：俄恐藉以哈衝突牟利

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

華府智庫戰爭研究所（ＩＳＷ）八日示警，克里姆林宮業已、並將可能持續利用巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯襲擊以色列，大肆宣傳其反對西方世界干預烏克蘭的言論，以打擊烏克蘭人士氣，同時向俄羅斯人保證，以哈衝突將使西方轉移焦點，不再關注烏克蘭。

ＩＳＷ說，俄羅斯媒體人馬丹（Sergey Mardan）和其他俄國新聞部落客聲稱，由於世人將暫時將注意力從烏克蘭移開，以及忙於撲滅中東的「永恆之火」，俄方將從以哈衝突升溫中得利。ＩＳＷ還說，克宮前述的「大內、外宣」操作，旨在激勵這些「愛國」部落客的閱聽人與打擊烏克蘭民心。

俄國總統普亭政治盟友、前總統梅德韋傑夫指稱，美國及其盟邦應該正在以巴（問題）解決方案上忙得不可開交，而非干涉俄國事務，並向基輔提供軍援。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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