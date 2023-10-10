阻以哈衝突擴大 美航艦赴地中海

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯七日突襲以色列，發動半世紀以來最嚴重軍事攻擊。根據以色列與加薩的巴勒斯坦衛生部，截至九日以色列已逾七百人喪生、逾二五○○人受傷，而加薩地區在以軍報復空襲下，死者已至少五六○人、傷者為二九○○人。九日上午以色列尚在以南七至八處與哈瑪斯駁火，但以色列國防部長葛朗特同日稍晚指稱，以色列正完全包圍哈瑪斯根基的加薩，當地水電、食物和燃料斷絕。白宮八日表示，總統拜登當天已聽取以色列情勢簡報，隨即下令提供以色列「額外支持」，美國國防部長奧斯丁同日宣布下令福特號核子航空母艦打擊群駛往地中海東部，準備就支援以色列的最佳位置。拜登政府將向以軍提供彈藥在內的額外裝備和資源。

福特號是美國最新而且最先進的核動力航空母艦，艦上約五千名官兵，軍機停滿甲板，包括護衛的巡洋艦與驅逐艦組成打擊群。美聯社報導認為，大動作部署軍力反映出美國欲遏止區域衝突進一步擴大。但以色列政府八日已對哈瑪斯正式宣戰，下令得以使用重大軍事措施報復哈瑪斯。

另據以色列時報九日報導，哈瑪斯高層之一的辛瓦（Yahya Sinwar）喪命，死因是被以軍在報復空襲中炸死。以軍發言人哈加里當天在記者會中說，辛瓦就是這場突襲行動的指揮官。哈加里並揚言，可以攻擊哈瑪斯軍事與政治高層、該團體的一切資產，「他們注定失敗」。

以色列駐聯合國大使爾登八日譴責哈瑪斯犯下戰爭罪。聯合國安理會十五個理事國同日召開緊急閉門會議，但未做出決議或發表聲明。安理會多個成員國譴責哈瑪斯對以色列發動突襲，但由於並非全體一致譴責，美方對此表達遺憾。美國駐聯合國副大使伍德會後意有所指地說，很多國家皆譴責哈瑪斯的襲擊行動，但顯然不是全體。法新社報導認為，伍德明顯是指俄羅斯。

多位外交人員指出，安理會並未考慮發布任何聯合聲明，更遑論具約束力的決議，以俄國為首的幾個安理會成員國則希望別只聚焦譴責哈瑪斯。以色列在野黨領袖、前看守總理拉皮德則向ＣＮＮ聲稱，不排除地面入侵加薩的選項，但以方必須考量遭擄至加薩的人質安危。