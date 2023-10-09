以色列全面封鎖加沙地帶

（德國之聲中文網）在恐怖組織哈馬斯對以色列發起大規模襲擊後，以色列政府宣布對巴勒斯坦加沙地帶進行全面封鎖。以色列國防部長加蘭特（Joav Galant）表示："（加沙地帶）將不會有電力、食品和燃料供給。"

本周一（10月9日），哈馬斯恐怖分子仍未停止從加沙地帶向以色列發射火箭彈，耶路撒冷和特拉維夫都響起防空警報。媒體報道稱，以色列南部沿海城市阿什凱隆（Aschkelon）、阿什杜德（Aschdod）及斯德洛特（Sderot）均遭到襲擊，導致多人受傷。據以軍方統計，自周六上午以來，以色列已受到約4400枚火箭彈的攻擊。

"七至八個地區仍在爭奪中"

此外，仍有哈馬斯恐怖分子在以色列境內活動。以軍方本周一早上表示，以色列有"七至八個地區"仍在爭奪中。赫克特中校（Richard Hecht）告訴媒體："恢復防御性安全形勢的時間比預計的要長，哈馬斯恐怖分子目前依舊有能力滲透進入以色列部分領土。與此同時，大約30萬名預備兵被征召入伍。"軍方發言人承認，這是以色列歷史上短期內實施的規模最大動員行動。

以色列空軍在過去幾晚持續轟炸加沙地帶的哈馬斯目標。以色列國防軍於本周一清晨通過社交媒體Telegram上宣布，他們還針對哈馬斯成員藏身的建築物以及多個指揮中心發動了襲擊。在晚間，"以色列陸軍戰鬥機、直升機、飛機和大炮擊中了加沙地帶內500多個屬於哈馬斯與伊斯蘭聖戰組織的恐怖分子目標，"軍方補充道。

據聯合國人道事務協調廳（OCHA）統計，已有超過12.3萬巴勒斯坦人因以色列的反擊行動被迫離開加沙地帶。該機構表示，人們之所以逃亡，要麼是擔憂自身安全，要麼是因為家園被摧毀。

260名狂歡者被殺害

哈馬斯伊斯蘭極端主義者上周六進行大規模襲擊的目標之一是在加沙地帶邊界進行的一場音樂節活動。目擊者稱其為一場大屠殺。據救援組織Zaka統計，光是音樂節上的遇難者就有260人。上傳到網絡的影片記錄了活動參與者逃離襲擊現場的情景。恐怖分子還從該地綁架了大量受害者至加沙地帶。據以色列媒體報道稱，有許多婦女在被殺害或綁架前遭到了強奸。

包括700多名以色列人在內的1100多人已在哈馬斯對以色列的嚴重襲擊、以軍同哈馬斯恐怖分子的交戰與對加沙地帶的反擊中喪生。鑑於重傷者人數眾多，死亡人數可能會進一步上升。

德國重新審視對巴援助

哈馬斯對以色列發動恐怖襲擊後，德國重新審視對巴勒斯坦地區的發展援助項目。德國聯邦經濟合作及發展部稱，在此期間發展基金將"暫停"支付。該部部長舒爾策（Svenja Schulze）強調，將對所有援助項目進行審核。

歐盟也宣布暫停對巴勒斯坦的發展援助，並審核高達7億歐元的資金。歐盟擴大事務專員瓦爾赫裡（Oliver Varhelyi）在社交媒體X（推特）上表示："所有資助將立刻停止，且所有項目都將接受審查。所有新支出，即使是本年度的支出，都將推遲至另行通知。"

奧地利中斷對巴勒斯坦的經濟支持

奧地利政府中斷了對巴勒斯坦高達1900萬歐元的資助。奧地利外交部長沙倫貝格（Alexander Schallenberg）對奧地利廣播電台（ORF）表示："這次恐怖襲擊的規模如此駭人聽聞，令人無法視而不見。因此，奧地利將暫停所有發展合作資助，直至另行通知。"

在宣布這一決定時，沙倫貝格並沒有區分由哈馬斯恐怖組織所控制的加沙地帶，和由西方支持的巴勒斯坦民族權力機構阿巴斯總統（Mahmud Abbas）所領導的約旦河西岸。

上周日，聯合國安理會許多成員在紐約召開的緊急會議中譴責哈馬斯對以色列的大規模襲擊。然而，正如美國駐聯合國大使伍德（Robert Wood）在會議後所強調，各方反應並不完全一致。伍德雖然沒有明確提及像俄羅斯這樣的具體國家，但他指出："盡管大多數國家譴責哈馬斯組織的襲擊行為，但明顯並不是所有國家。"

為應對此次沖突，美國正在向地中海東部部署福特號航空母艦以及其他戰艦。美國國防部宣布，已經准備好將美國空軍戰機調遣至此地區。美國國防部部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，美國將向以色列軍隊提供額外的武器和彈藥支援。

(綜合報道）

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