「鐵穹」失效？哈瑪斯為何令防御強國以色列措手不及

巴勒斯坦伊斯蘭極端主義軍事團體「哈瑪斯」（Hamas）10月7日向以色列發動襲擊，這場突襲令一向以防御能力強大聞名的以色列措手不及。以色列國防軍發言人迪納爾少校（Major Nir Dinar）說：「他們讓我們出乎意料，他們迅速地從空中、地面和海上等多處現身」。

全稱「伊斯蘭抵抗運動」的哈瑪斯被德國、歐盟、美國和一些阿拉伯國家定性為恐怖組織。

這場發生在上周六的襲擊是自1973年贖罪日戰爭以來，以色列防線受挫最嚴重的一次。一位與哈瑪斯關係密切的消息人士向路透社表示，以色列此次之所以降低戒心，是因為哈瑪斯在過去幾個月，以誤導性情報營造出不願與以色列進行戰鬥或對抗的形象，這讓以色列以為哈瑪斯沒有做好戰鬥准備。

該消息人士稱，在以色列向加沙地區工人提供就業激勵措施的同時，哈瑪斯的戰士卻經常在光天化日之下接受訓練和進行演習。

他提到，哈瑪斯准備工作中最引人注目的部分之一是他們在加沙建造了一個以色列模擬定居點，以演練如何進攻、為軍事登陸做准備等，甚至還制作了演習影片。消息人士指出：「以色列肯定看到了，但他們深信哈瑪斯並不熱衷於發生沖突」。

營造重視經濟表象

與此同時，哈瑪斯試圖說服以色列：他們無意發動新的戰爭，而是更希望確保加沙地區的工人能夠跨越邊境找到工作。

自2021年與哈瑪斯的沖突後，以色列一直尋求為加沙地區提供基本經濟穩定，為此出台了包括提供數千份許可證在內的激勵措施，以便加沙居民可以在以色列或約旦河西岸工作。相較之下，那裡的建築、農業或服務業工資可能是加沙工資水平的10倍。

另一位以色列軍隊發言人表示：「我們以為，他們來工作並把錢帶到加沙這一事實會帶來一定程度的平靜，但我們錯了」。一名以色列安全部門人士則提到：「他們讓我們以為他們想要錢，然而一直以來他們都在進行演習」。

在過去兩年中，即使另一個位於加沙的伊斯蘭武裝組織 「聖戰」（Islamic Jihad）曾發起一系列襲擊，但作為其計劃的一部分，哈瑪斯一直沒有對以色列采取軍事行動。而對於此次襲擊，哈瑪斯駐黎巴嫩代表哈姆丹（Osama Hamdan）告訴路透社，這表明巴勒斯坦人「無論以色列的軍事力量和能力如何」都有實現其目標的決心。

哈瑪斯的計劃無跡可尋

長期以來，以色列一直以其滲透和監控伊斯蘭組織的能力而自豪。因此，這位與哈瑪斯關係密切的人士說，該計劃的一個關鍵部分就是要避免洩密。他表示，甚至連許多哈瑪斯領導層都不知道這些計劃，而且在訓練期間，參與襲擊的1000名戰士也不知道演習的確切目的。

與哈瑪斯關係密切的消息人士說，當天第一輪行動是從加沙發射的3000枚火箭彈（此前以色列的消息稱哈瑪斯最初發射了2500枚火箭彈）。與此同時，一些哈瑪斯戰士駕駛滑翔傘飛越邊界進行入侵。

乘坐滑翔傘的戰鬥人員到達地面後，他們守住地勢，以便精銳突擊隊進攻加沙與定居點之間的高牆。他們用炸藥炸開牆體，然後騎著摩托車飛馳而過；推土機近一步破壞缺口，讓更多的戰士駕駛四輪驅動車進入，如同目擊者描述的那樣。

疏於防備的以色列

消息來源指出，一支突擊隊襲擊了以色列軍方在加沙南部的總部，並干擾了其通訊，導致人員無法呼叫指揮官或相互通話。以色列安全部門的消息人士還提到，以色列南部在加沙附近的兵力不足，因為在當地暴力事件激增後，一些人被重新部署到約旦河西岸以保護以色列定居者。消息人士稱：「他們（哈瑪斯）利用了這一點。」

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的一位前國家安全顧問、退役將軍阿米德羅爾（Yaakov Amidror）周日告訴記者，這次襲擊代表著「情報系統和南方軍事組織的巨大失敗」。

阿米德羅爾曾於2011年至2013年擔任以色列國家安全委員會主席，現任職耶路撒冷戰略與安全研究所高級研究員。他表示，以色列的一些盟友一直表示哈瑪斯已經承擔了「更多責任」。

阿米德羅爾指出：「我們愚蠢地開始相信這是真的，因此犯了一個錯誤。我們不會再犯這個錯誤，我們接下來將緩慢但堅定地摧毀哈瑪斯。」

（路透社）

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