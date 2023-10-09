以巴死亡衝突 美在中東努力成泡影

美國在中東維持穩定的努力將付之一炬！巴勒斯坦武裝組織哈馬斯日前無預警向以色列發射數千枚火箭，造成數千人喪生。然而，美國總統拜登任內不斷推動「新中東」戰略計畫，嘗試讓以色列與沙烏地關係正常化，但以色列與巴勒斯坦暴發戰爭的狀況，顯見靠外部大國也難解中東長年的國仇家恨。

美國努力付諸東流

《CNN》報導，哈馬斯無預警向以色列發射數千枚火箭，不僅瞄準該國的重要建設，還傷及諸多平民，更劫持了不少以色列的人民與士兵做為人質，目前已造成數千人死亡。對此，以色列政府也正式向哈瑪斯宣戰，為以國軍方大規模反擊這個伊斯蘭激進組織奠定基礎。

美國總統拜登已與以色列總理納坦雅胡通話，聲稱援助正在運往以色列，未來幾天還將提供更多援助。美國官方表達，會堅定支持以色列自衛的權利，強調美國採取措施是為了「加強美國在該地區的軍事部署，以增強地區威懾力」

《紐約時報》指出，美國官員就說，美國近期致力於協助以色列與沙烏地阿拉伯外交關係正常化，而本次哈馬斯武裝組織的突襲，背後可能有其他國家勢力涉入，盼能破壞以巴關係正常化。

背後有伊朗介入？

美國外交關係委員會研究員塔基舉例說，針對以色列與沙烏地阿拉伯關係逐漸正常化的發展，伊朗向來頗有微詞，過去該國也不斷靠著「代理人」的方式來干涉區域政治的發展。她強調，雖然哈馬斯被視為一個獨立的武裝組織，但其向來與伊朗保持著密切聯繫。

美國猶太國家安全研究院研究員漢納也認為，這次襲擊極有可能是源自於伊朗真主黨，目標就是要破壞以色列與沙烏地阿拉伯關係正常化的勢頭。

同時，近期在美國的斡旋下，與以色列關係有所改善的沙烏地阿拉伯也對本次突襲發表聲明。然而，該聲明卻令許多人大失所望，因為該聲明中沒有譴責發動襲擊的哈馬斯組織，反而強調：沙烏地阿伯過去一直警告，「由於以色列持續佔領與剝奪巴勒斯坦人民的權利，才導致局勢失控」。

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