以哈開戰死近千 上百以人被擄

以色列八日正式向巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯宣戰，以色列政府表示已有六百人死亡、兩千人受傷，一百人被哈瑪斯綁架；加薩的巴勒斯坦衛生部說，以軍空襲導致加薩地區至少三百七十人喪生、兩千兩百人受傷。以色列總理內唐亞胡同日警告，這場戰爭將漫長又艱困。

哈瑪斯七日展開「阿克薩洪水行動」，號召約旦河西岸的巴人與阿拉伯及伊斯蘭國家加入。哈瑪斯領袖哈尼雅表示，二百卅萬加薩人已困在以色列的圍籬和封鎖中十六年，此次突襲將從加薩擴散至約旦河西岸與耶路撒冷。

哈瑪斯成員在以色列邊境城鎮俘虜軍民為人質並帶回加薩。以色列政府說，至少上百人被擄走。

巴勒斯坦人7日載運一名被俘的以色列平民前往加薩走廊。美聯社

以色列部隊八日仍在七個邊界社區和一座陸軍基地與哈瑪斯民兵交戰，目擊者看到戰車朝南駛向哈瑪斯掌控的加薩。以軍表示，哈瑪斯抓以色列軍民為人質，使以方的報復行動綁手綁腳。

以色列政府七日宣布，切斷對加薩供電，而當地三分之二電力來自以色列。以軍並部署數萬名兵力在加薩附近以南沙漠區，顯示可能採大規模反擊行動。

伊朗撐腰的黎巴嫩真主黨八日也加入戰局，以砲彈及飛彈攻擊席巴農場三個以色列據點，從南北夾擊以色列。自一九六七年以來，以色列持續控制占地卅九平方公里的席巴農場，真主黨視這塊土地為遭以方占領的黎巴嫩領土，敘利亞和黎巴嫩亦都持同樣主張。以真雙方二○○六年曾交戰。

美國總統拜登七日稱哈瑪斯為恐怖分子，還說他已和內唐亞胡通話，挺以自衛。拜登在白宮發表電視講話時強調，美對以色列安全的支持堅若磐石。美國國防部長奧斯丁也表明，今後幾天五角大廈將致力確保以色列擁有所需物資。

沙烏地阿拉伯外交部則在聲明中呼籲，立刻停止暴力升級。沙國亦呼應伊斯蘭合作組織等其他區域領袖聲明，指哈瑪斯此次襲擊，是巴人土地持續遭占領、權利遭剝奪的結果。