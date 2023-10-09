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特拉維夫台籍生：這次不一樣

聯合報／ 記者趙宥寧周彥妤／台北報導

本報昨天專訪以色列台籍研究生Ann，她表示前天歷經四次空襲警報，距住家十五分鐘外的地區更發生爆炸；雖然當地人對警報習以為常，這次卻意識到事態非比尋常，許多人不敢出門，「路上只剩外送員」。

教育部昨表示，經洽駐以色列代表處，我國廿二名留學生均安。

本報專訪目前住在以色列中部第二大城特拉維夫的Ann，她直言「這次跟以往完全不一樣」，尤其以色列的朋友與鄰居都告訴她，以往衝突一下就結束，這次卻很嚴重。

Ann回想，她前天躲了四次空襲警報，她居住的公寓未設防空室只能躲在樓梯間。她表示曾外出至住家附近，路上都沒什麼人，反而見到不少警察駐守在重點區域，警車於路上巡邏。她說，以國南部才是主要遭襲地區，但距她住家走路十五分鐘左右的地點，也發生爆炸。

Ann表示，突襲的日子是以色列的安息日，以色列人都在放假，有朋友的家人在南部參加音樂祭，遭哈瑪斯闖入綁架、掃射，友人弟弟也中槍，帶著傷返家，「幸好有平安回家」。

我交通部觀光署表示，以色列仍有三團台灣旅行團、共七十四人在當地，旅客皆平安。

總統府 譴責暴力攻擊平民

【記者丘采薇、宋原彰／連線報導】總統府發言人林聿禪昨天表示，蔡英文總統除對不幸傷亡的民眾表達哀悼與慰問，也代表台灣人民向以色列人民致上誠摯的關懷。我國反對任何型態的恐怖主義，更譴責對平民的暴力攻擊。

【記者陳熙文／台北報導】以色列駐台代表處昨強調，以色列將不計任何方式保護民眾，並感謝蔡英文總統與台灣人民的支持與慰問。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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