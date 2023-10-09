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力促以沙建交 拜登陷困局
美國總統拜登正力促以色列和沙烏地阿拉伯關係正常化，欲建立新的中東聯盟，但巴勒斯坦哈瑪斯組織突擊以色列行動卻讓拜登陷入困局。
紐約時報分析，美方盼鞏固與沙烏地的連結，打造制衡伊朗的廣泛聯盟，並防止中國大陸勢力深入中東，但這對伊朗構成威脅，分析家推測伊朗或許對哈瑪斯突襲事先知情。若以色列強硬回擊哈瑪斯，恐不利和沙國外交協商，波及拜登的中東藍圖。
美國官員表示，尚不知哈瑪斯或其支持者伊朗是否意在阻擾拜登斡旋以沙協議的努力，但這次以巴衝突可能讓協商更複雜。
美、以、沙的談判除劍指伊朗、北京，沙國王儲穆罕默德已尋求和美國建立共同防禦條約。以國總理內唐亞胡亦暗示，和阿拉伯領導強權關係正常化，可望轉變以國的區域地位。
美國智庫外交關係協會研究員塔克耶指出，哈瑪斯雖獨立行動，有自身目標，但和伊朗關係密切，而以日前攻擊規模來說，即使伊朗未首肯，難確信伊朗事前對哈瑪斯突襲毫不知情。
猶太美國國家安全研究所研究員漢納認為，哈瑪斯攻勢很可能源自伊朗和什葉派伊斯蘭團體「真主黨」的據點黎巴嫩。但他認為，厭惡哈瑪斯的沙國王儲穆罕默德已認定以沙交好符合沙國利益，哈瑪斯的動作將帶來延遲，整體外交進程仍可望繼續。
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