哈瑪斯擄人質 傳包括以軍少將

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯七日向以色列境內發動規模前所未有的突襲，以色列南部和加薩接壤的多個城市街道血跡斑斑，槍手挨家挨戶攻擊，還綁架軍人與平民擄往加薩。「猶太紀事報」報導，以色列陸軍指揮官少將艾侖尼也被俘，哈瑪斯發布了一張疑似艾侖尼被帶走照片。

以色列邊境城鎮居民告訴媒體，槍手挨家挨戶搜尋平民。以色列國防軍發言人少將哈加里證實，「有軍人和平民遭到綁架，目前我無法提供具體人數」。

聯合國官員表示，聯合國已確認加薩走廊內存在以色列平民和軍事人質。哈瑪斯和加薩另一個武裝派別伊斯蘭聖戰組織也都發表聲明，指他們擄獲了以色列人質。哈瑪斯發言人發聲明稱，該組織已將「數十名人質」藏在「安全地點和抵抗運動的隧道」中。

紐約時報核實的影片顯示，在距離以色列南部加薩邊境幾公里的城鎮貝埃里，幾名以色列人被哈瑪斯武裝分子扣為人質；至少有五人背著手，被步行和騎摩托車的武裝人員帶走。

一名年輕目擊者說，七日凌晨，哈瑪斯槍手在火箭彈支持下，進入邊境城鎮和村莊；當時雷姆附近有數百人正在參加狂歡派對。社群媒體影片顯示，槍聲響起，數十人倉皇穿越田野逃離。隨後出現的影片顯示，一名年輕女子坐在哈瑪斯成員機車後座被載往加薩，女子還哭喊「別殺我」。

以色列駐美國大使館說，至少上百名以色列人淪為人質。以色列新消息報報導，「據信已有數十名以色列俘虜被帶到加薩走廊」。