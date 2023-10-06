美眾院龍頭爭霸 罷免門檻擬上修

美國聯邦眾議院前議長麥卡錫三日慘遭罷免後，翌日共和黨內就展開議長寶座爭奪戰。與前總統川普友好的大砲型人物、眾院司法委員會主席喬登四日率先宣布角逐；眾院多數黨（共和黨）領袖史卡利斯及共和黨研究委員會（ＲＳＣ）主席赫恩，也相繼表態參選。

麥卡錫已明言這次不再參選，其盟友、北卡州共和黨聯邦眾議員麥亨利被任命為眾院臨時議長，直到新議長就任。

在新議長上台前，眾院實際上處於癱瘓狀態，徒增能否順利選出新議長的風險，多位眾議員也希望避免重蹈一月歷經四天、十五輪投票才選出議長的覆轍。

佛羅里達州共和黨聯邦眾議員史杜三日在社群媒體Ｘ（前推特）寫道，支持川普接任議長。相關法律雖未明文規定議長必須由現任眾議員出任，但美國史上未曾有過不具眾議員身分的眾院議長。而且早在共和黨於去年期中選舉後重掌眾院前，川普就挑明自己沒興趣當眾院議長。

喬登則呼籲共和黨眾院黨團團結，他四日下午發函眾院同僚，列舉他在司委會推動移民改革、監督政府等政績，呼籲同僚挺他當議長。肯塔基州共和黨聯邦眾議員馬西四日已在Ｘ發文支持喬登出任議長。

美國福斯新聞引述資深共和黨人報導，最被看好的是史卡利斯，該黨眾院黨團絕大多數成員皆對他參選持開放態度。有消息人士聲稱，眾院共和黨黨鞭埃默已決定給予支持。

共和黨眾院黨團預定最快十一日對議長候選人舉行黨內假投票，再交付全院表決。麥卡錫一月爭取議長寶座時，曾與黨內極右派與強硬右派達成協議，只需一位議員提出罷黜動議即可啟動罷免程序。但如今共和黨打算修改議事規則，以免新議長面臨類似威脅。不過，由於投票罷免麥卡錫的八名共和黨眾議員不滿麥卡錫與民主黨合作，通過臨時撥款法案提供資金避免政府關門，因此新任議長可能在許多問題上與參議院和眾議院民主黨人展開鬥爭，包括援助烏克蘭資金、政府預算等。

美聯社說，麥卡錫下台後，美國向烏克蘭提供額外援助的道路似乎愈來愈困難，許多眾議院共和黨人反對加碼援助烏克蘭。美國總統拜登坦承，「這確實讓我擔心」，他表示他將會很快討論烏克蘭的援助問題。

拜登說，他擔憂華府的政治混亂可能威脅到美國對烏克蘭的援助，敦促共和黨人停止內鬥，支持「至關重要」的對烏援助。拜登說，他不久後將發表重大演說，闡述支持烏克蘭對抗俄羅斯的必要性。