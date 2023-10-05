議長落馬影響台美關係？立委：美眾議院多數挺台

美國共和黨聯邦眾議員蓋茨當地時間十月四日，發動罷免共和黨美國眾議院議長麥卡錫，以贊成二一六票比反對二一○票的結果通過罷免。國民黨立委江啟臣表示，不管誰是眾議院多數，目前大部分都是挺台，差別在於挺台的角度。民進黨立委羅致政認為，因為台灣獲得跨黨派的支持，台美關係仍相對穩定。

政大國關中心研究員嚴震生表示，共和黨眾議員蓋茨和民主黨聯手罷免麥卡錫，下屆共和黨的議長人選更難在黨內外妥協產生，若未處理好會持續混亂，可能對共和黨總統大選選情造成衝擊。

對外關係協會秘書長、政大外交系教授黃奎博表示，共和黨眾議員中的極端勢力和麥卡錫不和已久，在眾議院兩黨票數接近的結構下，預計因個人恩怨和政策歧見產生政治影響的狀況，隨選舉接近會愈來愈多。