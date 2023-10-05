聽新聞
test
0:00 / 0:00

議長落馬影響台美關係？立委：美眾議院多數挺台

聯合報／ 記者屈彥辰林銘翰／台北報導
前美國眾院議長麥卡錫。 歐新社
前美國眾院議長麥卡錫。 歐新社

美國共和黨聯邦眾議員蓋茨當地時間十月四日，發動罷免共和黨美國眾議院議長麥卡錫，以贊成二一六票比反對二一○票的結果通過罷免。國民黨立委江啟臣表示，不管誰是眾議院多數，目前大部分都是挺台，差別在於挺台的角度。民進黨立委羅致政認為，因為台灣獲得跨黨派的支持，台美關係仍相對穩定。

政大國關中心研究員嚴震生表示，共和黨眾議員蓋茨和民主黨聯手罷免麥卡錫，下屆共和黨的議長人選更難在黨內外妥協產生，若未處理好會持續混亂，可能對共和黨總統大選選情造成衝擊。

對外關係協會秘書長、政大外交系教授黃奎博表示，共和黨眾議員中的極端勢力和麥卡錫不和已久，在眾議院兩黨票數接近的結構下，預計因個人恩怨和政策歧見產生政治影響的狀況，隨選舉接近會愈來愈多。

麥卡錫 罷免 美國眾院

延伸閱讀

議長被罷免…麥卡錫未拿出條件交換救援 民主黨壁上觀

強硬保守派蓋茨 宣揚川普大選被竊論 還愛煽動、擾議程

罷免自家議長8叛將 不滿麥卡錫靠向民主黨

美國眾議長麥卡錫被罷免：共和黨內鬥之亂、民主黨隔岸觀火

相關新聞

史上首次！美眾院議長麥卡錫遭罷免 僅任職9個月

美國聯邦眾議院三日罕見上演罷免議長投票，共和黨籍眾院議長麥卡錫遭黨內少數立場強硬的極右派逼宮，罷免案以二一六票對二一○票...

觀察站／極端政治 美民主品質惡化指標

美國聯邦眾議院議長麥卡錫黯然下台，除了是一齣共和黨內鬥戲碼，更是美國民主品質惡化的一項指標；從民眾衝進國會山莊阻止議員認...

共和黨內訌 8同志搞垮麥卡錫

美國聯邦眾議院議長麥卡錫因為共和黨內極右派不滿他與民主黨人議事合作，遭到歷史性「殘酷叛變」而被罷免下台。法新社報導，這場...

眾院議長繼任者難產 共和黨曾想找川普

美國眾院首度出現議長遭罷免情況，眾院群龍無首再陷紛亂。雖然共和黨已指派北卡州眾議員麥亨利擔任臨時代理議長，等候兩黨推派候...

民主黨閉門會 決議不出手相救

美國共和黨籍眾院議長麥卡錫罷免案表決時，民主黨早已通過內部決議，不出手救麥卡錫，最後二○八名民主黨眾議員投下同意票，加上...

議長落馬影響台美關係？立委：美眾議院多數挺台

美國共和黨聯邦眾議員蓋茨 當地時間十月四日，發動罷免共和黨美國眾議院議長麥卡錫，以贊成二一六票比反對二一○票的結果通過罷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。