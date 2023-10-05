眾院議長繼任者難產 共和黨曾想找川普

美國眾院首度出現議長遭罷免情況，眾院群龍無首再陷紛亂。雖然共和黨已指派北卡州眾議員麥亨利擔任臨時代理議長，等候兩黨推派候選人擇日選出新議長，但麥亨利其實只能主持新議長選舉，眾院議事幾全面停滯，包括新年度政府支出法案都無法處理。

眾院投票通過罷免麥卡錫後，麥卡錫的盟友麥亨利被指派為臨時代理議長，他只能短暫代理，此次為三個立法工作日。

議長訂定眾院整體立法議程，但其實是由眾院多數黨領袖安排特定法案辯論或投票。共和黨眾議員阿姆斯壯表示，麥亨利的主要任務是「選出新議長」，若逾矩則將提出動議罷免麥亨利。

眾院二二一位共和黨議員和二一二位民主黨議員已私下討論政治與立法對策，各黨預期分別推派一名議長候選人，這對民主黨而言很容易，民主黨一月就已堅定支持該黨領袖傑佛瑞斯出馬。

至於明顯分裂的共和黨，考量少數強硬保守派尋求大砍聯邦預算之際，可能很難推派候選人。

麥亨利可能享有臨時代理議長的優勢，但不確定他是否想做這分工作，而麥卡錫已宣布不會再競選。

根據福斯新聞掌握的消息，眾院共和黨領袖、路易斯安那州眾議員史卡利斯有意角逐議長寶座。他是麥卡錫的政敵，但近來確診血癌，正在接受化療。

兩黨領袖將決定何時進行選舉議長程序。今年一月，麥卡錫費時四天、經歷十五輪選舉才選上。

根據美國憲法，眾院議長不一定要是國會議員，共和黨眾議員史杜等人因此提議前總統川普出任議長。但川普正忙著選總統，且曾表示他不想當議長。