民主黨閉門會 決議不出手相救

美國共和黨籍眾院議長麥卡錫罷免案表決時，民主黨早已通過內部決議，不出手救麥卡錫，最後二○八名民主黨眾議員投下同意票，加上八名共和黨眾議員，註定了麥卡錫下台命運。

國會山莊報報導，投票前民主黨眾議員三日結束兩個多小時的閉門會議後對媒體說，並不打算幫忙麥卡錫保住議長職位。眾院進步連線主席、民主黨華盛頓州聯邦眾議員賈亞帕說：「我們遵守黨團領袖指揮，不會去搶救麥卡錫。」

民主黨籍明尼蘇達州聯邦眾議員歐瑪對媒體說，無法想像有任何民主黨同僚會有興趣讓麥卡錫繼續當議長。今年稍早，在麥卡錫運作之下，歐瑪被趕出眾院外交委員會。

Politico新聞網站分析，共和黨內鬥引發的議長罷免風波當中，民主黨中間派私底下持續與共和黨保持溝通管道，原本民主黨中間派是麥卡錫保住議長大位的希望；然而，麥卡錫不願向民主黨求助，也沒有積極釋放善意，並未表明如果民主黨幫忙保住議長寶座，他將拿出哪些交換條件回報，民主黨沒有出手相救的誘因。

報導指出，眾院民主黨團對麥卡錫高度不信任，原因包括麥卡錫啟動拜登總統彈劾調查，以及國會暴動後極力討好前總統川普等各種新仇舊恨。

另外，上周麥卡錫提出臨時開支法案避免聯邦政府關門，表決時獲得民主黨全力支持，但表決通過後麥卡錫卻指稱民主黨想要看到政府關門，讓民主黨非常不滿。

ＢＢＣ報導，罷免案表決之際，共和黨氣氛凝重，民主黨部分議員卻聚在一起聊天說笑，好像參加雞尾酒會。表決過後，ＢＢＣ記者離開國會山莊時和兩個民主黨人一起搭電梯，其中一人嘲笑共和黨拉下自己的議長，「內戰開打啦」，另一人大笑。