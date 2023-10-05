共和黨內訌 8同志搞垮麥卡錫

美國聯邦眾議院議長麥卡錫因為共和黨內極右派不滿他與民主黨人議事合作，遭到歷史性「殘酷叛變」而被罷免下台。法新社報導，這場罷免眾院議長舉動，赤裸裸地暴露共和黨內訌混亂程度。

麥卡錫下台，是聯邦眾議院兩百卅四年歷史上首度有議長遭罷免，且僅由共和黨少數極右強硬派發動便成事。眾院以二一六票對二一○票通過佛州眾議員蓋茨所提罷免案，其中投贊成票有八名共和黨議員和二○八名民主黨議員。

蓋茨先前就打賭說，他可僅憑幾名共和黨人的支持就罷黜麥卡錫，因為麥卡錫最近才對總統拜登發動高度政治化的彈劾調查，民主黨人不會支持麥卡錫。

蓋茨說：「麥卡錫今日下台的原因是，沒有人相信麥卡錫。麥卡錫做了很多相互矛盾的承諾，當兌現時刻到來時，他卻沒有實現。」

不過，許多批評者說，蓋茨是因為私怨拉下麥卡錫。眾院紀律委員會正在調查蓋茨吸毒、性行為不檢、濫用資金等指控，蓋茨說，紀律委員會調查他兩年多，都是麥卡錫與其盟友的傑作，有意抹黑他，「我是國會史上被調查最嚴重的議員」。但他否認為了私怨報復麥卡錫。

南卡州眾議員梅絲說，她也不滿麥卡錫。響應蓋茨的共和黨強硬派議員說，麥卡錫上周和民主黨合作，通過臨時撥款法案讓拜登政府避免關門危機，卻沒有致力推動削減政府開支。這些強硬派也不滿麥卡錫有意加強援助烏克蘭。

蓋茨等強硬派宣稱他們支持前總統川普。川普如今形同共和黨實質領袖，在共和黨總統初選也遙遙領先，但似乎連川普也無法勸說這些強硬派。川普先前暗示他不支持罷免麥卡錫，「為何共和黨人總是內鬥，而不去對抗那些正在破壞國家的激進左派民主黨人？」

這個結果讓許多共和黨主流派憤怒。這一派認為，在民主黨掌控白宮及參院之際，共和黨本來就很難達成政策目標，而他們的領袖卻被黨內一小群不切實際的強硬派推翻。

紐時指出，這些強硬派雖然只是眾議員中的少數，卻代表共和黨一股不顧後果決意與拜登政府對抗的民意。未來共和黨內不論誰接任議長，只要違反強硬派主張，和白宮、參院達成必要協議，恐怕都會面臨強硬派攻擊。這是未來美國眾院一大隱憂。