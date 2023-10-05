美國聯邦眾議院三日罕見上演罷免議長投票，共和黨籍眾院議長麥卡錫遭黨內少數立場強硬的極右派逼宮，罷免案以二一六票對二一○票的結果通過；任職九個月的麥卡錫，成為美國史上第一位遭罷黜的眾院議長。

共和黨內鬥下，麥卡錫不但在黨團失去領導力，眾院也陷入混亂。向來與麥卡錫不對盤的保守派要角、佛州聯邦眾議員蓋茨，二日晚間提出罷黜議長動議，三日迅速交付表決。面對蓋茨來勢洶洶的罷黜議長動議，麥卡錫三日上午提出擱置動議回防，但表決結果反對擱置二一八票，同意擱置僅二○八票，十一名共和黨員反對擱置，麥卡錫難逃下台命運。

八名共和黨員倒戈 投下贊成票

麥卡錫雖有絕大多數共和黨同僚相挺，但罷免投票時以保守派為主的八名共和黨眾議員倒戈投下贊成票，民主黨則有二○八票支持罷免，結果以二一六票對二一○票，麥卡錫失去議長職務。

今年一月麥卡錫爭取議長的過程中，極右派數度阻撓，麥卡錫最後選擇讓步，並與極右派達成協議，最後麥卡錫歷經四天十五輪投票，才終於當上議長。

報導指出，從許多層面來看，麥卡錫落馬早就埋下伏筆，今年初為了爭取極右派支持出任議長，接受保守派的一連串要求，包括修改議事規則，同意只要有一名眾議員提案，就可啟動罷黜議長動議，等於早早為自己下台埋下引線。

這次罷免案導火線是麥卡錫上周末與民主黨合作，通過臨時開支法案，讓聯邦政府避開關門危機，引發共和黨強硬派不滿，他們主張拜登政府應同意削減開支等條件。

美聯社分析，對於麥卡錫來說，政治生涯走到這一步已接近終點；麥卡錫曾多次強調絕不屈服，但終究形勢比人強，最後時刻已無其他選項，不管是主導罷免的共和黨極右派，或是敲著邊鼓的民主黨，都不願與麥卡錫繼續磋商。

麥卡錫三日晚間對媒體說，不會再角逐議長。

麥卡錫被罷免後，由麥卡錫重要盟友、北卡州眾議員麥亨利接下議事槌，擔任眾院臨時議長，直到新任議長選出，但空缺由誰接棒仍充滿諸多變數，位居些微多數的共和黨目前看來並沒有明確的人選，民主黨預料將由眾院領袖傑佛瑞斯出馬。

議長懸缺期間 眾院等於陷癱瘓

眾院目前休會，十日才會開議，代理議長麥亨利說，希望十一日舉行議長選舉。議長懸缺期間，眾院等於陷入癱瘓，無法審議法案。紐約時報指出，議長選舉恐將再次陷入混亂局面，而眾院上周通過的預算只能支應美國政府至十一月十七日，眾院能否盡快選出議長並及時通過預算案避免政府關門，充滿變數。