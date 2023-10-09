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小犬農損嚴重 雲縣籲中央全品項補助

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導

小犬強風夾帶濃烈沙塵嚴重侵襲農作，雲林不少作物出現葉尾焦黑現象，尤以花生和玉米最嚴重，農民強調有的受損作物外觀看不出來，但實際傷得不輕，將嚴重影響生產率，縣府初步統計災損逾5千公頃，為全國最多，加上受災種類多，縣長張麗善昨天籲請中央能全品項補助，彌補農民損失。

水林及元長地區農民指出，現值花生、玉米成長期，有的開始受粉發育，最怕強風吹襲，尤其小犬颱風沒有雨，夾帶嚴重塵沙襲擊作物，許多作物出現葉尾乾枯焦黑，有的受粉脫落，部分剛播種的甘藷及花生甚至在強風鹽塵侵襲下，腐爛枯萎。

農民說，這些受損作物有的表面看起來不嚴重，實則傷得不輕，玉米會結穗不實，至少減產3分之1，花生葉尾乾焦受損，結果率也會下降，這些看不見的損害，認定將有一定困難，甚至難獲災害補助。

縣府農業處處長蔡耿宇說，經幾天來彙整，這次受災以花生最嚴重，估計受損面積達約4千公頃，其次為玉米也達約1千公頃，其餘包括蔬菜等各種作物，也都有50到100公頃的損失量。

縣長張麗善說，這次強風無雨的侵襲，造成各種作物受損累累，包括花生、玉米、香蕉、豆類、水稻及溫網作物也都受災起碼3成以上，尤其強風造成斷電多天，帶來冷鏈冷凍及養殖損失更不計其數，後續延遲性作物損失將更多，籲請中央不要再受限天災補助的20%條件限制，能全品項補助。

農糧署指出，希望各縣市把災損彙整通報，至於無法從外觀來辨別是否受損的作物，也可在3個月內呈報再認定公告，請農民放心。

小犬颱風

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