蘭嶼颱風就停電 評估電纜地下化

小犬颱風重創蘭嶼，不只造成嚴重災情，還出現大規模停電。內政部長林右昌表示，目前災後復原工作進展順利，預計民眾今天能恢復正常生活；由於蘭嶼每次碰到颱風即大規模停電，將請台電研議評估，是否將全島電纜地下化。

國軍第2作戰區7日起挺進蘭嶼災區，投入救災任務，為加速災後復原，昨天增派40名官兵，置重點於校園及公共設施環境整理。林右昌表示，在中央各部會及國軍全力馳援，台東縣政府和當地民眾合作下，災後復原工作進展順利且進度超前，只要明天電力全部恢復供電後，民眾生活大致即可恢復正常。後續包括校園及環境重建部分，各部會將繼續協助台東縣府與蘭嶼鄉親盡速展開。

至於每次颱風來襲，蘭嶼即會造成大規模停電，外界關注未來蘭嶼全島電纜是否有可能全面或部分地下化，林右昌指出，將會向行政院報告，請台電積評估研議。

80船沉沒 已吊掛46艘

各界關心的台東蘭嶼開元港沉沒船隻打撈進度。林右昌表示，整個蘭嶼這次風災船隻受創嚴重，總計80艘沉沒，經國軍潛水團隊9人及當地潛水員合力協助下，目前吊掛46艘，尚餘34艘；國軍水下作業大隊潛水調查發現，有5艘沉在水底，昨天上午聯繫台東縣徵調大型吊車，規畫進場時間。

林右昌指出，風災受損的油水電與通訊設備，中油搶修機具設備及油品皆已運抵蘭嶼，受損的加油槍更新恢復加油服務，油料充足無虞。至於增援的重機具、島內所需生活物資，均已協調貨輪分批載抵蘭嶼。