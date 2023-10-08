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蘭嶼災情慘 千戶未復電 水車進部落

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台電公司昨增派人力及機具抵達蘭嶼，力拚48小時恢復全鄉供電。圖／台東區營業處提供
台電公司昨增派人力及機具抵達蘭嶼，力拚48小時恢復全鄉供電。圖／台東區營業處提供

小犬颱風重創蘭嶼，學校、住家及許多公共設施滿目瘡痍，台東縣長饒慶鈴昨表示，考量蘭嶼房舍受創嚴重，受損戶初步發放每戶5千元慰問金，採從寬認定，後續再依實際狀況及相關規定補助。此外，緊急採購物資提供給受創嚴重的4所國小、1所高中，撥款每校15萬元應變金協助復原。

縣府昨早召開災後復原會議，饒慶鈴指出，她親自到蘭嶼了解學校、住家、公共設施破壞非常嚴重，由於蘭嶼對外交通不便，須有效整合各單位救援人力及物資，經各單位協調，將增加更多人力物資前進蘭嶼。

此外，蘭嶼中油加油站昨天早上已恢復供油，蘭嶼1008戶尚未復電，部分地區簡易自來水設施受損，台水將派水車提供部落用水，目前島上有2部淨水設備，慈濟慈善事業基金會再支援2部。

蘭嶼全島近2千戶，戶籍人口5千多人，風災重創後，社會各界湧入關懷，台東縣內三家貨船業者承諾，載運至蘭嶼救災物資都不計算運費，另有民間志工主動加入災後復建。

觀光業者鄭惟騰與蘭嶼籍太太原計畫民宿明年開張，不料颱風吹走多座貨櫃屋，損失高達百萬元，他自嘲「房客要去海底才能住到他的民宿」，昨則號召全台60名志工自帶糧食及清潔用品，搭船前往蘭嶼協助復原。

小犬颱風

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