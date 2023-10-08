鹽塵害襲彰雲嘉 大停電引爆民怨

小犬颱風已遠離4天，但因強風造成雲嘉沿海鹽塵害加劇，沿海許多鄉鎮跳電，嘉義縣一度停電4萬1302戶，彰化甚至一度高達9.4萬多戶停電，經台電搶修，昨天從彰化、雲林到嘉義仍各有上千戶停電，讓在地民眾「不忍了」，大罵台電效率差，甚至有鄉長揚言要率眾向台電丟雞蛋抗議。雲林縣長張麗善呼籲中央，盡速執行沿海地區的電線電桿地下化建設。

台電嘉義區處說，這次動員自有人力工班及包商人力共253人，因部分巷道狹窄，小消防水車無法進入，也動員高雄、新營清洗礙子承攬商2班共10人，並跨區協調台中、台南、鳳山及高雄區處共9班支援。嘉義至昨晚仍有612 戶停電。

台電嘉義區電務副處長翁瑞延說，鹽塵害造成配電線路故障，造成民眾不便深感抱歉，災害後積極搶修，將盡全力針對分歧線、變壓器修復，調動所有資源力拚復電，減低對縣民生活影響。

雲林到昨晚仍有1100戶停電，雲林縣農會總幹事陳志揚表示，沿海地區鹽害問題嚴重，電力設備容易損壞已是長期狀況，不是今年才發生，三天兩頭就停電，當地居民都飽受其害，質疑難道用電也有城鄉差距?若是台北市停電，通常半天一天就解決，雲林縣民卻要忍受長達四天的不便，令他不解。

縣長張麗善除向台電求救，也向中央喊話，建議針對沿海地區進行電線、電桿地下化工程，解決每逢風災、雨災就停電的情況。她說，沿海地區一旦發生風災水災，所面臨到的問題就是電線掉落、電線桿斷裂的問題，加上平時鹽害的影響，供電狀況長期不穩定。

彰化在颱風過後9.4萬多戶停電，經台電人員搶修，已剩約1000戶停電，主要在福興、鹿港、和美等鄉鎮。

行政院副院長鄭文燦昨到台南被問及中南部停電問題表示，聽說台電徹夜清洗電桿，「是否聽說我要來，所以徹夜清洗電線桿？」隨後又指維修工人很辛苦。

彰化人對停電抱怨連連，彰化竹塘鄉蔡碩任甚至為此動氣，指部分村莊停電邁入第4天，台電都是「我們會交辦」等敷衍回應，若鄉民再被消極對待，揚言會去丟雞蛋抗議。

台電彰化區營業處表示，彰化因颱風及其外圍環流影響，平時也受東北季風挾帶沙塵及鹽塵到西濱沿海地區，受鹽塵影響使高壓電洩漏嚴重，無法迅速完成主幹線全部送電成功，還有許樹枝壓到電線造成瞬間停電。