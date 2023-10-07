小犬肆虐 蘭嶼斷水斷電 船毀塞港

小犬颱風重創屏東，滿州鄉四十三支電桿倒塌，全鄉停水停電無網路成了重災區，滿州國中活動中心的安置所也受創，寫下民眾從安置所二度撤離的尷尬紀錄，總統蔡英文昨南下勘災，稱會全力協助縣府災後重建。蘭嶼也滿目瘡痍，全島幾乎斷水斷電也沒通訊，不少民宅學校受損嚴重，開元港八十艘船隻翻覆塞港，影響救援行動。

台電動員全省逾三百人力及一九○輛工程車、吊臂車搶修屏東縣倒塌電桿，縣長周春米說，隨著國慶連假到來，地方擔憂停電會影響旅遊人潮，台電力拚復電。至昨晚九時仍有五三六○戶停電。

颱風中心登陸地鵝鑾鼻的知名地標「雷達球罩」共有兩顆，其中一顆軍用雷達的綠色球狀護罩不敵強風被吹破。蘭嶼也因颱風受創嚴重，屏東縣府指出，逾十七級陣風重創蘭嶼，開元港船隻翻覆沉沒，只能暫用開元舊港，希望中央趕緊協助派遣長臂吊車與大型挖土機協助清除港內沉船與沉積物。

內政部長林右昌昨到蘭嶼勘災表示，除將台電、中華電信等技術人員送到蘭嶼，縣府也準備四艘貨輪運物資，今晨抵達。至昨晚仍一千零八戶停電，另蘭嶼國小與朗島國小校舍受損嚴重，將儘速復原。