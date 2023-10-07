小犬狂風 彰化逾8萬戶停電

中颱小犬過境帶來強勁風勢，彰化停電戶數約4萬多戶，沒想到陸上颱風警報解除後，停電戶數一度增加到8萬多戶，有3名靠氧氣維生的居家照護病人，緊急送醫急救。當地里長詹金水批評，二林鎮民超過24小時沒水沒電，台電疏於維修。台電表示，平時都定期維護設備，颱風天盡力搶修。

小犬強風吹過西部濱海鄉鎮，強風造成電力設備故障，彰化縣二林、芳苑、大城、鹿港、線西、溪湖等地大停電，停電戶數從3.2萬戶到4.7萬戶，台電人員也冒著強風搶修。

不過，前晚二林地區發生變壓器爆炸，原本沒停電的區域，颱風過境後反加入停電行列；當地有3名居家患者靠氧氣維生，送往二林基督教醫院救治，甚至當地居民與醫院都拔掉不用的電器插頭，以免加重電力負荷。

二林鎮廣興里長詹金水兩度向台電反映停電，卻得到「希望下雨天清洗礙子」的回答。他氣得在臉書發文抨擊，二林鎮民超過24小時沒水沒電，1千多個日子沒颱風，造成台電疏於保養，若落實平時保養清洗絕緣礙子，百姓就免受停電之苦。

台電表示，小犬颱風有風無雨，強風吹落電線，也颳起粉塵和鹽塵落在變壓器的裝腳礙子，造成輸電不順而短路停電，部分變電設施因短路發出滋滋響聲，民眾誤以為是爆炸。

台電表示，彰化沿海地區大多以電桿架空供電，搶修復電遭遇強風，高空作業有其難度，加上東北季風鹽塵的挑戰，台電全力搶修；台電不會期待下雨來排除事故，已用淨水清掃礙子，全部幹線已送電成功，預計今天凌晨可全數完成搶修。