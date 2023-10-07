小犬掀鹽塵害嘉縣大停電 魚群死亡

小犬颱風有風無雨，沿海鹽塵附著電線桿「礙子」造成大停電，嘉義縣停電戶數累計4萬549戶，沒電導致魚塭水車停擺，東石鄉前晚已傳魚群暴斃，漁民連夜打撈，就怕死魚放到早上整池臭掉。台電動員台中、高雄及台南人車支援清洗「礙子」，嘉義縣市政府也出動10輛消防水車，全力投入復電工作。

「眼淚擦一擦，不知道要向誰說。」楊姓漁民說，前晚永屯村的魚塭有些魚隻浮頭，已連夜打撈上岸，避免放到早上整池臭掉，今早網寮的魚塭也有許多魚隻缺氧。他強調，因為魚隻缺氧死亡後，要等待一段時間發酵後，才會翻肚浮出水面，最快要隔天早上才知道輸贏。

嘉義區漁會總幹事林佳瑩說，昨晚停電至今，預估養殖漁業恐怕災情慘重，發電機使用一天一夜、魚塭氧氣已消耗的差不多了。立委蔡易餘說，海區從未因颱風發生如此大規模停電，等災後再檢討如何避免停電，研擬電線地下化或更換高分子聚合礙子。

台電嘉義區處表示，這次颱風有風無雨，沒有雨水將沿海高鹽分沙塵帶走，且能防鹽害的高分子聚合礙子比較貴，目前只有100多顆，沒辦法全部更換；雖礙子平常都有保養，但沒碰過這麼嚴重的鹽塵害，逐桿清洗後才分區通電，颱風離開後要到晚上10點才能復電。

東石鄉永屯村長陳智煌說，多數民眾家裡沒有發電機，只有大型餐廳、魚塭有發電機，沒電就無法維持魚塭水車運作，夜間溶氧量低容易造成魚隻死亡，已接獲許多村民反映有魚隻缺氧。縣長翁章梁說，電力對沿海養殖魚業相當重要，責成農業處注意並支援，若有狀況立即處理。