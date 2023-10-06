颱風小犬釀災…大量電線被吹斷 雲林南光國小停電不停課

颱風小犬強風夾帶鹽塵，造成大量電線被強風吹斷，雲林縣麥寮高中今天因停電而停課，褒忠國小停電又停水下午停課，不過南光國小停電仍上課，老師以敲鑼提醒上下課。

雲林縣教育處昨天晚間宣布，因颱風小犬造成雲林縣多處電力供應中斷，影響學校上課安全，豐安國小、橋頭國小今天照常上班、停止上課。其餘照常上班、上課。

雲林縣教育處長邱孝文今天說，昨天晚間各學校檢視校園安全和供電系統，自行決定是否停課，雖然有學校停課，但考量有些學生家長需上班，學生也可以到學校自修。

雲林縣南光國小昨天凌晨起停電，校長黃瑞璋晚間與校內主管緊急開會，確認水塔還有水，營養午餐使用瓦斯烹煮，僅廚房的抽油煙機無法運轉，老師教學不受影響。黃瑞璋認為，沒有停課的理由，因此決議正常上班上課，並提醒學生須自備飲用水。

南光國小學生一邊上課一邊搧扇子，老師穿梭在桌椅間教導，其他老師洗刷教室紗窗，讓學生能在舒適的空間上課。上下課時，老師敲鑼提醒。

褒忠國小今天中午緊急宣布下午停課、正常上班；褒忠國小校長顏曉湘接受中央社記者電訪時說，學校昨天晚間有電，今天到校時才發現沒有電，台電也告知會緊急修復電力系統，但是到了上午9時30分仍未復電。

顏曉湘表示，沒有電力導致午餐無法供餐，學校緊急訂購披薩，除了沒電力，學校也停水，所以通知高年級學生家長今天下午停課，如果無法接也可以協助安排在校自習。

麥寮高中學生今天如常到校，結果學校7時許突然宣布停課、不停班，學生家長氣炸。麥寮高中校長吳政憲說，學校昨天晚間供電情況穩定，因此維持正常上班上課，可惜今天到校後發現停電，每棟大樓的鐵門無法開啟，只好停課、正常上班。

麥寮高中基於安全考量，緊急召集學生宣布停課事項，聯絡交通車和家長，經調查，有7名學生因為家長工作不在家，校方開放一樓的一間教室讓這些孩子們在教室自修，等待家長有空或下班後前來帶回。