小犬狂風破紀錄 重創恆春蘭嶼

中颱小犬昨天上午由鵝鑾鼻登陸，儘管僅短短五分鐘就出海，仍重創屏東恆春半島、台東蘭嶼，恆春數十支電桿被強風吹斷、停電，鐵皮屋被掀翻，蘭嶼開元港七十餘艘船艇翻覆、沉沒，多所學校校園受損嚴重。颱風也造成台中市一名老婦遭玻璃碎片割傷，失血過多死亡。

蘭嶼鄉、屏東滿州、牡丹鄉今天續停班課，恆春鎮共三所國小宣布今天停課。中央氣象署預估，今晨至上午陸續解除本島、澎湖陸警，晚間解除海警，不過明天起，東北季風增強，大台北、宜蘭有明顯雨勢，東半部也有降雨。

小犬前天深夜在蘭嶼帶來十七級以上強陣風，風力達每秒九五點二公尺，不僅吹壞蘭嶼氣象站風速計，更刷新台灣氣象史一二六年來最大陣風觀測紀錄。屏東滿州鄉到恆春鎮昨凌晨也颳起十四到十七級強陣風，路樹折斷、招牌、鐵皮亂飛，居民說「狂風驟雨一夜難眠」。屏縣府教育處指出，多所學校屋頂大門吹毀，災損初估逾五千萬元。

「災情真的很嚴重！」朗島國小校長李建興說，鐵門被強風吹倒，六間教室防颱窗毀損，部分屋頂被掀翻；蘭嶼中學校長連紋乾也說，多間辦公室門、窗都被吹垮，是任職五年來遇到最嚴重災情。

台電指出，小犬颱風造成屏東二○○縣道電桿斷裂四十三支，屏東一度停電六萬五千餘戶，昨傍晚已有五萬餘戶復電，台東約一萬八千餘戶停電，至昨天傍晚還有一萬二千餘戶停電。

小犬颱風造成全台多人受傷，台中市一名八十五歲婦人昨凌晨疑因強風吹倒鋁門，破裂玻璃刺傷右手腕動脈，送醫不治；另有卅四歲林姓男子前天傍晚騎車行經大甲區北堤東路，被掉落的路燈電纜線擊中絆倒，造成左鎖骨、左肋骨骨折。

氣象署表示，小犬颱風昨為東半部地區、恆春半島及局部北部地區，帶來明顯降雨。截至昨晚七時五十分，屏東泰武鄉測得五六二毫米、其次為恆春鎮四四一毫米、台東縣卑南鄉三五五毫米。

氣象署預報員劉沛滕指出，最快今晨解除陸警，不過受颱風外圍環流影響，東半部仍有降雨，西半部也有零星降雨，南部、澎湖、金馬及馬祖仍有九至十級強陣風。