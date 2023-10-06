高雄大樓布條風吹欲墜 工人冒險拆

中颱「小犬」前晚颳狂風，高雄三民區一名工人深夜10點多竟冒險攀至14樓牆邊，與強風搏鬥1小時拆除懸垂的帆布條，令人看了捏把冷汗！高市勞工局長周登春表示，颱風天並非完全不能出勤，但雇主如果未提供充足的安全防護措施，即要求勞工拆除廣告物，萬一發生職災，每個單項可罰3萬到30萬元不等。

颱風到來前，縣市政府向來三申五令，要求民眾做好廣告物管理，避免颱風天掉落引發公共安全疑慮。這次颱風「小犬」來襲，各地颳起狂風，高市三民區前晚10點20分左右竟有名工人爬到14樓高的牆邊，在強風中拆除繩索鬆開搖搖欲墜的帆布廣告，簡直「搏命」。

三民二警分局獲報到場，拉起封鎖線管制，並聯絡大樓主委與廣告公司前來處置，這名工人約與強風搏鬥1小時，才順利拆下帆布，結束一夜驚魂。

市府環保局為防張貼或插設懸掛的廣告物，在颱風天因管理不當而掉落危及公共安全，據高雄市廣告物管理自治條例第22條規定，可裁處5000元到5萬元罰鍰，提醒民眾在颱風前做好防範。另工務局依建築法也針對圍籬設有廣告物的工地加強宣導，倘因廣告物影響公安，可按工程造價規模，處承造人及監造人新台幣1.8萬元以上，9萬元以下罰鍰；起造人亦有責任時，也會處以相同罰鍰。