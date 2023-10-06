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雲嘉南嚴重農損 爭取中央救助

聯合報／ 記者謝進盛蔡維斌李宗祐／連線報導
小犬颱風強風侵襲，雲林縣長張麗善（前右二）勘災，農民反映玉米受損嚴重。記者蔡維斌／攝影
小犬颱風強風侵襲，雲林縣長張麗善（前右二）勘災，農民反映玉米受損嚴重。記者蔡維斌／攝影

小犬颱風帶來強風，台南北門區隧道式洋香瓜田、嘉義縣布袋鎮的苦瓜及新港鄉葉菜，都遭吹襲受損嚴重；另，雲林農民憂玉米、花生、水稻等作物恐遭影響無法授粉，縣長張麗善昨勘災，表示若有延遲性災損將請中央研議納入天災救助，溫網室破損則由縣府開啟專案救助。

「簡直就好像被子彈掃過那麼慘！」南市北門區錦湖里長陳國庸說，前天傍晚起至昨上午沿海強風達10、11級，錦湖里渡仔頭、北馬一帶的隧道式洋香瓜田，塑膠棚遭強風吹得東倒西歪，棚下洋香瓜藤蔓因強風吹襲，造成大片枯死。

栽種8分地洋香瓜的陳國庸說，此批香瓜原預計本月底收成，準備由市長黃偉哲帶領11月前往北部的百貨展銷，現在全部泡湯。

南市府農業局資料初報，此次颱風農損共16.6公頃，損害程度約11%，以北門洋香瓜10公頃受損15%最多，後續盡速辦理勘災，爭取列入天災救助。

嘉義縣布袋鎮苦瓜裁培面積約35公頃，露天栽種的苦瓜棚受損嚴重，約1成受損；縣農會總幹事黃貞瑜說，苦瓜正進入採收期，乾風吹襲太久造成明顯枯萎，新港鄉葉菜、辣椒也因強風乾枯受損，詳細農損待統計。

雲林縣長張麗善昨天會勘元長地區農損，農民反映，有的玉米被強風攔腰吹斷，更多發育中的玉米表面看不出已受災，可能發育不全或結果率降低，原本1分地平均可產約1500公斤玉米，擔心只剩約8、900公斤，損失3分之1以上。

也有農民說，花生、稻子等農作被風吹出現葉尾枯焦，恐之後無法受粉。

小犬颱風

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