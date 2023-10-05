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小犬好狂！阿里山「絕美火燒雲海」照曝 1徵兆示警：恐是今年最兇颱風

聯合新聞網／ 綜合報導
阿里山的絕美火燒雲照曝光。圖／臉書粉專漫步在雲端的阿里山授權使用，未經同意禁止轉載
阿里山的絕美火燒雲照曝光。圖／臉書粉專漫步在雲端的阿里山授權使用，未經同意禁止轉載

中颱小犬強襲台灣，今天有18個縣市停班停課，氣象署指出，小犬上午8點20分擦邊登陸鵝鑾鼻，但一下子就出海，目前打轉中，不排除二次登陸。有網友也貼出了一張阿里山「火燒雲」的照片，直指「『小犬』有可能是今年颱風最兇的『狂犬』」。

臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」發文貼出了中颱小犬的「火燒雲照」，表示小犬來勢洶洶，還沒登陸就已經狂風陣陣，阿里山雖然處於背風面，但是從4日下午山路的枯枝落葉來看，「小犬」有可能是今年颱風最兇的「狂犬」。

氣象署簡任技正伍婉華上午指出，中颱小犬過去3小時中心近似滯留打轉，強度稍減弱，8時中心位置在鵝鑾鼻東南東方約10公里之海面上，向西轉西北西進行。預估上午會從恆春半島甚至掠過南方近海向西移動。

伍婉華表示，颱風今天最接近，目前颱風眼在東南端的近海，向西轉西北西移動，暴風圈正籠罩花蓮、台東、台中以南陸地及澎湖，風雨持續中，對宜蘭、花蓮、台東、新竹以南、恆春半島及澎湖構成威脅，氣象署也持續發布強風特報，今日上午颱風近中心強風通過恆春半島及台東南端，易有14級以上強陣風，要特別注意。

小犬颱風

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