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中颱小犬還在家門口 吳德榮：兩熱帶擾動醞釀中

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
吳德榮指出，中颱小犬在台灣南端附近，「颱風眼牆」正在侵襲南端，通過後、將進入台灣海峽南部，繼續偏西前進（左圖）；歐洲(ECMWF)模式10日20時模擬圖(右圖)顯示，熱帶擾動在呂宋島東側發展並向西移動，另一擾動在關島附近醞釀。擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
吳德榮指出，中颱小犬在台灣南端附近，「颱風眼牆」正在侵襲南端，通過後、將進入台灣海峽南部，繼續偏西前進（左圖）；歐洲(ECMWF)模式10日20時模擬圖(右圖)顯示，熱帶擾動在呂宋島東側發展並向西移動，另一擾動在關島附近醞釀。擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

中颱小犬上午7時在鵝鑾鼻東南東方約10公里之海面上，以每小時10公里速度，向西進行。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，小犬「颱風眼牆」正在侵襲南端，通過後、將進入台灣海峽南部，繼續偏西前進，今應嚴防強風、豪雨致災。

小犬颱風還沒有走，吳德榮指出，最新(4日20時)歐洲(ECMWF)模式10日20時模擬圖顯示，熱帶擾動在呂宋島東側發展並向西移動，東北風迎風面水氣多，北台灣易降雨；另一擾動在關島附近醞釀。

吳德榮指出，觀測資料顯示，昨晚「颱風眼」通過蘭嶼，帶來破壞性強風，最大陣風達95.2米/秒(17級以上)也創全台的歷史紀錄。最新(5日5時)中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，中颱小犬在台灣南端附近，「颱風眼牆」正在侵襲南端，通過後、將進入台灣海峽南部，繼續偏西前進，今應嚴防強風、豪雨致災。明(6日)起威脅逐漸減輕。

吳德榮指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明兩天受颱風及其外圍環流影響；今日東半部、南部及各地山區雨勢大，中部以北平地亦有局部雨。今日各地區氣溫：北部23至28度、中部24至32度、南部24至32度、東部24至31度。明日各地仍有明顯降雨、局部地區仍有強陣風。

小犬侵襲期間，將在山區累積「致災性」大量降雨(東半部800至1100毫米、西半部300至700毫米)，應慎防坍方、落石、土石流，平地亦應注意局部淹水的現象。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周六至下周一(7至9日)颱風遠離，天氣略好轉、但大氣不穩定，尤其在午後，仍有局部較大雨勢發生的機率。國慶日（下周二）、下周三熱帶擾動在呂宋島東側發展並向西移動，東北風迎風面水氣多，北台灣降雨機率高，不過這是第6、7天的模擬，應持續觀察模式的調整。

中度颱風小犬7時的中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約10公里之海面上，以每小時10公里速度，向西進行。擷取自氣象署網站
中度颱風小犬7時的中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約10公里之海面上，以每小時10公里速度，向西進行。擷取自氣象署網站

小犬颱風 吳德榮

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