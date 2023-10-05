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蘭嶼飆逾17級陣風吹壞風速計 破台灣126年風速紀錄

中央社／ 台東縣5日電
蘭嶼吹出17級以上強陣風，測得95.2公尺／秒強陣風，不僅打破蘭嶼氣象站紀錄，還吹壞氣象站風速計。圖／中央氣象署提供 周彥妤
蘭嶼吹出17級以上強陣風，測得95.2公尺／秒強陣風，不僅打破蘭嶼氣象站紀錄，還吹壞氣象站風速計。圖／中央氣象署提供 周彥妤

颱風小犬暴風圈昨晚籠罩蘭嶼，晚上9時53分蘭嶼氣象站測得陣風為每秒95.2公尺，超過17級陣風。台東氣象站表示，破了台灣126年紀錄，風速計也吹壞了。

中央氣象署台東氣象站主任黃嘉美今天上午表示，蘭嶼昨晚9時40分測得平均風每秒55.2公尺的16級風，晚上9時53分測得每秒95.2公尺陣風，超過17級。台灣有設風速計是在1897年，這個風速破了126年來紀錄，「風速計當下掛了（壞掉）」。

小犬颱風

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