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95.2公尺／秒…17級破紀錄強風狂捲蘭嶼 台東人擔心玻璃吹破無法入睡

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防小犬豪雨 全台18縣市停班課

聯合報／ 記者周彥妤周湘芸彭宣雅／台北報導
強風很有感 中颱小犬暴風圈今籠罩中南部，高雄昨晚有民眾冒著風雨出門，遇到強勁風勢只能慢步前進。記者劉學聖／攝影
強風很有感 中颱小犬暴風圈今籠罩中南部，高雄昨晚有民眾冒著風雨出門，遇到強勁風勢只能慢步前進。記者劉學聖／攝影

中颱小犬路徑圖 資料來源／中央氣象署
中颱小犬路徑圖 資料來源／中央氣象署

中颱小犬昨上午觸陸，暴風圈籠罩新竹以南的大半個台灣陸地，蘭嶼更出現十七級強陣風。中央氣象署表示，預估小犬今上半天在在恆春半島或台東附近登陸，東半部、恆春半島首當其衝，可能有大豪雨等級以上降雨，北部、南部地區及中部山區亦有豪雨發生機率，最快周五解除陸警，周五晚間至周六清晨解除海警。

氣象署表示，未來廿四小時雨勢最明顯、白天風勢最劇。受到颱風影響，全台廿二縣市，僅北北基桃四縣市今正常上班上課，其餘十八縣市今天都停班停課。

小犬昨晚起在東半部掀起強勁雨勢風浪，今明兩天影響台灣最劇烈。中央氣象署預報員林定宜指出，今天東半部地區、恆春半島雨勢最大、雨時亦長，有豪雨或大豪雨等級以上降雨機率；北部、南部地區及中部山區短暫陣雨，有局部大雨或豪雨發生機率；澎湖、金門及馬祖局部短暫陣雨。

氣象署也針對北北基桃竹苗、高屏、宜花東、中投等十三縣市發布豪雨特報，其中雙東、花蓮更可能出現大豪雨等級以上降雨。

受到降雨影響，農業部昨也發布土石流黃色警戒一二二條，分布在台東、花蓮兩縣八鄉四十六村，另有大規模崩塌黃色警戒四處，分布台東、花蓮三鄉三村。

林定宜提醒，東部、東南部、綠島蘭嶼、恆春半島、桃園以南沿海空曠地區及澎金馬有九至十一級強陣風；尤其東南部、恆春半島、蘭嶼綠島留意十二級以上強陣風。

逢大潮 低窪留意海水倒灌

另外，今天台灣周邊海域普遍達四米以上浪高，其中基隆北海岸、東半部、恆春半島五米以上，蘭嶼綠島更將達七米以上。由於適逢大潮，漲潮期間，花蓮以南及西南部沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。

氣象署表示，周五至周六，颱風雖漸遠，但受外圍環流影響，水氣仍多，基隆北海岸、東半部、南部地區短暫陣雨，亦有局部大雨發生的機率；其他地區短暫陣雨。

颱風也打亂海陸空交通，其中船班方面，今離島、兩岸航線全停航，航班部分，國內線、國際線都有航班取消，台八線、台十一線等省道則有路段實施預警性封閉，台鐵中午前部分列車停駛。

小犬颱風

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