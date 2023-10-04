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颱風小犬釀逾3.4萬戶曾停電 近萬戶待復電

中央社／ 台北4日電

颱風小犬來勢洶洶，中央災害應變中心今晚表示，颱風造成全國災情652件、75傷，其中路樹災情就多達340件，全國曾停電戶數達3萬4206戶，目前待復電為9892戶。

中央災害應變中心晚間舉行颱風工作會報。經濟部報告指出，受颱風影響，截至今晚9時累計全國曾停電戶數共3萬4206戶，已復電2萬4314戶、待修復有9892戶。

據衛生福利部統計資料顯示，這次颱風迄今造成全國75人受傷，以台中市26人居冠；消防署表示，全國災情總計652件，路樹災情就多達340件。

交通部指出，空運國際線今天已取消29班次、國內線取消92班次；海運共有12航線、97航次停航。

另外，台鐵東部幹線和南迴線，總計全部停駛35趟次、部分停駛17趟次；公路預警性封閉2處，分別為台9線金崙大橋（397k~398.6k）、台20線南橫公路-向陽至初來路段（149k~198.5k）。

中央災害應變中心副指揮官、農業部次長陳添壽最後裁示，風強雨驟已造成多處停電，入夜後風雨更加明顯，電力搶修人員務必注意自身安全，另請持續注意菜價波動，適時適量釋出，並呼籲民眾如非必要、請勿外出。

小犬颱風 停電

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