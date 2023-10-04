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屏東山區總雨量估700毫米 台24線往霧台鄉路段封閉

中央社／ 屏東縣4日電

颱風小犬挾帶豪雨，中央氣象署預估屏東山區颱風總雨量達700毫米，考量山區降雨土石鬆軟易有石，今天晚上10時，台24線往霧台鄉路段已進行預警性封閉。

根據氣象署颱風小犬風雨預報，從3日凌晨0時至6日凌晨24時，預估屏東山區總雨量達500至700毫米；同時也針對屏東山區部分鄉鎮及恆春半島發布大豪雨特報。

公路局南區養護工程分局發布訊息指出，考量山區連續降雨夜間視線不佳及土石鬆軟易有落石發生，為維護用路人行車安全，台24線27.4至37.3公里德文路口至神山路段可能有致災風險，今天晚上10時進行預警性封閉，視天候狀況及巡查道路安全後再開放通行。

屏東縣警局里港分局表示，已協助拉設封鎖線進行交通管制。另外，三德檢查所派員嚴格進行入山管制，禁止民眾入山。

屏東縣政府統計至今天晚間10時，已撤離霧台鄉、佳冬鄉、三地門鄉、枋寮鄉、牡丹鄉、滿洲鄉、來義鄉共228名民眾，除依親外，目前收容21人。

小犬颱風

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