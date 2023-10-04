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籲民眾做好防颱準備…颱風小犬來襲 陳建仁：東部及西南部山區防豪雨

中央社／ 台北4日電
行政院長陳建仁今天下午視察中央災害應變中心時指出，今晚到明天上午是颱影響最劇烈時刻，宜蘭、花蓮、台東、屏東等縣市要加強警戒防範。聯合報記者／王長鼎 攝影
行政院長陳建仁今天下午視察中央災害應變中心時指出，今晚到明天上午是颱影響最劇烈時刻，宜蘭、花蓮、台東、屏東等縣市要加強警戒防範。聯合報記者／王長鼎 攝影

颱風「小犬」暴風圈已進入台灣陸地，行政院長陳建仁今天到中央災害應變中心視察時表示，今天起連3天為颱風影響顯著期，東部、西南部山區雨勢不容小覷，要落實雨量監控降低災損。

陳建仁下午視察中央災害應變中心並聽取工作會報，會中也與花蓮縣、台東縣、屏東縣、高雄市災害應變中心視訊，了解相關防颱準備及需求。

國家災害防救科技中心報告指出，颱風「小犬」影響台灣陸地的時間為今天起至6日，東部、東南部及恆春半島須注意強風豪雨，主要降雨區包括東部、東北部及南部山區，提醒民眾須做好防颱整備。

地方縣市開設災變中心情形，消防署表示，一級開設者有台中市、台南市、高雄市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣；二級為新竹市、苗栗縣、澎湖縣；三級有台北市、新北市、桃園市 基隆市、新竹縣。

根據消防署統計颱風災情資料顯示，目前全國共計121件，近半數為路樹災情，其中台中市有27件、彰化縣18件路樹傾倒。

農業部指出，截至今天中午12時30分止，全國土石流黃色警戒共發布122條，主要都在花、東地區。

交通部表示，目前台鐵東、西部都有部分列車受影響停駛，高鐵維持全線正常行駛，公路（省道）則預警性封閉金崙大橋；空運部分，國際線取消25班次、國內線取消87班次；海運共有12航線、97航次停航。

菜價變化，農業部指出，台北果菜批發市場今天市況持穩，供應量增、價格較昨天下跌，今天交易量為1402公噸，交易價新台幣44.8元/公斤；較昨天交易量增加4.9%、價格下跌10.2%。

另外，西螺果菜批發市場今天交易量為748公噸，交易價43.2元/公斤，較昨天交易量增加12.7%、價格上漲7.5%。

陳建仁最後指示，今天起連3天為颱風影響最明顯期間，全國都應做好防颱準備，並提示東部、西南部山區雨勢不容小覷，坡地及易淹水地區要落實雨量監控，將災損減至最低。

他指出，由於目前各地陸續有零星災情發生，也請中央與地方政府要保持密切聯繫、處理，也請前線防、救災人員要注意自身安全。

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