颱風近土石流風險 明霸克露鋼便橋晚間可能封閉

小犬颱風來襲，高雄偏鄉才剛恢復通車的明霸克露橋又面臨考驗。南區養護工程分局表示，玉穗溪上游仍有大量淤積土石，如持續降雨不排除今晚10時後封閉明霸克露鋼便橋。

交通部公路局南區養護工程分局發布訊息指出，受小犬颱風影響，台20線93K~98K+700（勤和至復興）路段，易有短延時強降雨及局部豪雨，依中央氣象署情資判斷轄區預測24小時累積雨量150至250毫米。

目前開放通行明霸克露橋鋼便橋道路，因玉穗溪水文狀態不穩定，且上游仍有大量淤積土石，遇連續降雨恐誘發土石流，明霸克露橋路段有遭土石沖毀可能。

南區養護工程分局指出，台20線明霸克露橋鋼便橋因「卡努」颱風受損，才剛於9月28日修復並開放通行。因應後續颱風土石流，已預先加固橋梁基柱，並佈設防撞鋼樑。另外，台29線臨11便道0K~12K（那瑪夏~五里埔路段），也有短延時強降雨及局部豪雨可能，研判氣象水情情資及道路通行狀況，當地路段不排除今晚10時實施預警性封閉。

甲仙工務段提醒，用路人非必要避免進入山區道路，以確保自身安全，同時桃源區梅山、復興、拉芙蘭3里部落民眾、那瑪夏區民眾如有外出及就醫需求盡早規劃下山。