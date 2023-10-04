快訊

周四颱風假第一槍！小犬颱風強襲 花蓮今晚及明天停班停課

亞運拳擊／林郁婷搶進金牌戰 5：0完勝印度選手

韓國瑜扮「桶箍」1015重返凱道？韓粉發動員令 侯郭柯朱也觀望

聽新聞
test
0:00 / 0:00

颱風近土石流風險 明霸克露鋼便橋晚間可能封閉

中央社／ 高雄4日電
高雄市明霸克露橋鋼便橋已預先加固基柱及防撞鋼樑，4日晚間10時過後可能封路；東段的台東縣向陽至初來路段提早在下午4時起封路。圖／公路局提供 張睿杰
高雄市明霸克露橋鋼便橋已預先加固基柱及防撞鋼樑，4日晚間10時過後可能封路；東段的台東縣向陽至初來路段提早在下午4時起封路。圖／公路局提供 張睿杰

小犬颱風來襲，高雄偏鄉才剛恢復通車的明霸克露橋又面臨考驗。南區養護工程分局表示，玉穗溪上游仍有大量淤積土石，如持續降雨不排除今晚10時後封閉明霸克露鋼便橋。

交通部公路局南區養護工程分局發布訊息指出，受小犬颱風影響，台20線93K~98K+700（勤和至復興）路段，易有短延時強降雨及局部豪雨，依中央氣象署情資判斷轄區預測24小時累積雨量150至250毫米。

目前開放通行明霸克露橋鋼便橋道路，因玉穗溪水文狀態不穩定，且上游仍有大量淤積土石，遇連續降雨恐誘發土石流，明霸克露橋路段有遭土石沖毀可能。

南區養護工程分局指出，台20線明霸克露橋鋼便橋因「卡努」颱風受損，才剛於9月28日修復並開放通行。因應後續颱風土石流，已預先加固橋梁基柱，並佈設防撞鋼樑。另外，台29線臨11便道0K~12K（那瑪夏~五里埔路段），也有短延時強降雨及局部豪雨可能，研判氣象水情情資及道路通行狀況，當地路段不排除今晚10時實施預警性封閉。

甲仙工務段提醒，用路人非必要避免進入山區道路，以確保自身安全，同時桃源區梅山、復興、拉芙蘭3里部落民眾、那瑪夏區民眾如有外出及就醫需求盡早規劃下山。

小犬颱風

延伸閱讀

颱風小犬逼近 國軍第二作戰區投入災害防救

小犬颱風來襲…南橫恐面臨超大豪雨 台20線向陽至初來今下午4點封路

小犬颱風來勢洶洶 新北大漢溪左岸開放紅黃線停車

颱風小犬來襲 屏東陸續預防性撤離山區民眾

相關新聞

小犬颱風強襲！花蓮搶先宣布 今晚及明天停班停課

小犬颱風逼近，花蓮縣政府宣布，預估雨量及風力已達停班停課標準，今天晚間6時起，及明(5)日全縣停止上班、停止上課。

小犬颱風逼近 大雨還沒到強風先來？ 吳聖宇這麼說

中颱小犬逐漸接近台灣，東半部首當其衝。氣象署簡任技正伍婉華中午指出，蘭嶼強陣風達到12級，花蓮、台東增強到9級，受颱風外...

中颱小犬「不規則運動」埋路徑變數 陸警再擴估明登陸

中颱小犬進逼，暴風圈上午觸陸，陸警區域擴大，除宜花東、新竹以南等，再增澎湖，豪雨特報區域也將再擴。中央氣象署指出，首當其...

台南下午6點停班停課 民怨「下班才停班」？市府回應了

依據中央氣象局資料顯示，受小犬颱風影響，風雨自下午起漸增，鑑於市民安全，台南市政府宣布今天下午6點起停止上班、停止上課。...

小犬颱風直撲！花蓮宣布今晚6時起及明日放颱風假 全台停班課一次看

小犬颱風逼近台灣，本島除了北北基桃，其他縣市都已列入陸上警戒範圍。今（4）日中午過後風雨漸增，包括高雄市政府、台南市政府、…

影／小犬「飆風」發威 台中右轉燈號誌空中飛阿飛

小犬颱風風勢強勁，今天中午12點多，台中市豐原區豐勢路一段、圓環東路口一支交通號誌右轉燈，疑因風大吹落，右轉燈號誌殘骸牽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。