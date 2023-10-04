颱風小犬逼近 國軍第二作戰區投入災害防救

颱風「小犬」暴風圈逼近東台灣，第二作戰區今天配合花蓮及台東縣政府，同步將災害應變中心提升為一級開設，並整合三軍部隊人員編組及機具，裝備檢整，投入災害防救任務。

第二作戰區今天透過新聞稿表示，目前已派遣連絡官、情蒐官進駐各縣市政府及鄉鎮區公所，及時掌握地方災情狀況與資訊，並依地方政府申請，預置兵力347員及完成20類361項災防機具整備。

另外，要求各單位提高警戒，針對花東地區易造成淹水、土石流、山崩及道路中斷等災害潛勢地區，做好萬全的因應準備。

第二作戰區指出，將持續掌握颱風行經路線，並與地方政府密切保持聯繫，全力配合災防應變機制，確保民眾生命財產安全。