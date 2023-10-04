快訊

國中生染髮被收9800元！媽氣炸「把我女兒當盤子」 沙龍澄清還原經過

美眾院議長麥卡錫被狼狽趕下台 暴露美國政治高度對立病灶

拱韓國瑜扮在野「桶箍」！韓粉發1015凱道集結令 歡迎侯柯郭到場

小犬逼近…陳其邁宣布今晚6時起停班停課 前鎮居民抱怨：都已下班

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄前鎮區的里長、居民向高雄市長陳其邁反映，希望能增設抽水站。記者王勇超／攝影
高雄前鎮區的里長、居民向高雄市長陳其邁反映，希望能增設抽水站。記者王勇超／攝影

中颱「小犬」已進逼台灣，依氣象局預報於今日晚間將為南台灣山區帶來豪大雨，高雄市長陳其邁今天上午前往易淹水點視察相關抽水站整備情形，並宣布高雄市今晚6時起停止上班、停止上課。但有前鎮區居民抱怨，今晚才停班實在太晚，「那時候都已經下班了！」

陳其邁今天上午在視察抽水站防汛整備時也宣布，根據中央氣象署資訊，今晚高雄市風力預測，最大陣風達8至9級，受颱風的風場及管道效應影響，評估沿海地區會將出現10級以上陣風，已達停班停課標準。為維護市民安全及準備各項應變作為，故高雄市今晚6時起停止上班、停止上課。

前鎮區一家超商員工說，今天上午高雄市區雖然沒有明顯的風雨，但今晚6時起才停止上班、停止上課，「實在太晚停班了，那時都已經下班了！」

陳其邁今天上午前往鎮州抽水站視察，當地居民向他反映，希望增設抽水站，陳其邁指示水利局這次先使用移動式抽水機，若設置地點的抽水成效良好，後續再設置固定抽水機。

高市水利局說，因應小犬颱風，已針對高雄市163台移動抽水機、91處抽水截流站及13處車行地下道等防洪設施，在昨日完成測試運轉與檢整作業，另分別於岡山、仁武、永安及彌陀等24處行政區完成移動式抽水機預佈，並已完成高雄25座滯洪池進行排空作業，以利儲存最大水量爭取滯洪時間。

高雄市長陳其邁今天上午前往前鎮區鎮州抽水站視察。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今天上午前往前鎮區鎮州抽水站視察。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今天上午前往前鎮區鎮州抽水站視察。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今天上午前往前鎮區鎮州抽水站視察。記者王勇超／攝影

小犬颱風

延伸閱讀

高市議會讓市府全力防災應變 4日議程延到11月9日

高雄列小犬颱風警戒區 4日正常上班上課

高雄消防服務人口比六都最末 藍營籲提升比例、智慧救災

Lin bay好油大鬧劇！高閔琳被冒名喊委屈 陳其邁籲查明

相關新聞

中颱小犬「不規則運動」埋路徑變數 陸警再擴估明登陸

中颱小犬進逼，暴風圈上午觸陸，陸警區域擴大，除宜花東、新竹以南等，再增澎湖，豪雨特報區域也將再擴。中央氣象署指出，首當其...

中颱小犬逼近這幾地風雨最大 一張圖看各地風雨時程

中颱小犬逼近中，本島除了北北基桃，其他縣市都已列入陸上警戒範圍，臉書粉專天氣風險稍早貼出各地風雨時程圖，指出宜花東、屏東...

台南下午6點停班停課 民怨「下班才停班」？市府回應了

依據中央氣象局資料顯示，受小犬颱風影響，風雨自下午起漸增，鑑於市民安全，台南市政府宣布今天下午6點起停止上班、停止上課。...

中颱小犬逼近！最新風雨預測出爐 「這些地方」周四有望達標放颱風假

中央氣象署今天上午10時公布風雨預測，未來24小時累積雨量最多為花蓮、台東地區；風力最強區域則為蘭嶼綠島、恆春半島、澎湖...

中颱小犬深夜90度大轉彎 吳聖宇：暴風圈逐漸籠罩大半個台灣

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，小犬颱風昨天深夜如預期開始90度大轉彎，預估暴風圈今天白天會逐...

小犬颱風強襲 高雄市今晚6點起停班停課

高雄市政府表示，根據中央氣象署資訊，今晚高雄市風力預測，最大陣風達8至9級，受颱風的風場及管道效應影響，評估沿海地區會將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。