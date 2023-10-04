小犬逼近…陳其邁宣布今晚6時起停班停課 前鎮居民抱怨：都已下班
中颱「小犬」已進逼台灣，依氣象局預報於今日晚間將為南台灣山區帶來豪大雨，高雄市長陳其邁今天上午前往易淹水點視察相關抽水站整備情形，並宣布高雄市今晚6時起停止上班、停止上課。但有前鎮區居民抱怨，今晚才停班實在太晚，「那時候都已經下班了！」
陳其邁今天上午在視察抽水站防汛整備時也宣布，根據中央氣象署資訊，今晚高雄市風力預測，最大陣風達8至9級，受颱風的風場及管道效應影響，評估沿海地區會將出現10級以上陣風，已達停班停課標準。為維護市民安全及準備各項應變作為，故高雄市今晚6時起停止上班、停止上課。
前鎮區一家超商員工說，今天上午高雄市區雖然沒有明顯的風雨，但今晚6時起才停止上班、停止上課，「實在太晚停班了，那時都已經下班了！」
陳其邁今天上午前往鎮州抽水站視察，當地居民向他反映，希望增設抽水站，陳其邁指示水利局這次先使用移動式抽水機，若設置地點的抽水成效良好，後續再設置固定抽水機。
高市水利局說，因應小犬颱風，已針對高雄市163台移動抽水機、91處抽水截流站及13處車行地下道等防洪設施，在昨日完成測試運轉與檢整作業，另分別於岡山、仁武、永安及彌陀等24處行政區完成移動式抽水機預佈，並已完成高雄25座滯洪池進行排空作業，以利儲存最大水量爭取滯洪時間。
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