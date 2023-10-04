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颱風小犬來襲 新北估山區雨量增、勸離觀浪民眾

中央社／ 新北4日電

颱風小犬來襲，新北市政府表示，4日、5日是風雨關鍵期，預估山區雨量增加，海邊也會有長浪，呼籲民眾不要前往山域、水域活動，不要前往海邊觀浪，若仍不聽勸阻將強制開罰。

新北市副市長劉和然今天上午主持市政會議，消防局長李清安報告颱風「小犬」的最新動態與新北防災整備狀況；副市長朱惕之會後隨即在防災應變中心，主持第3次整備會議。

劉和然說，預估風雨會逐漸加大，請各區公所加強戒備，易成孤島地區要充分準備民生物資，要防範工地鷹架與廣告招牌的墜落物。他要求消防局與警察局加強巡邏，請民眾不要到海邊觀浪、戲水，也不要在山區活動，若不聽勸離的民眾，將舉發並開罰。

新北市氣象團隊與天氣風險管理公司簡報颱風情資、動態分析，及台灣大學協力團隊說明各類災害潛勢，預估受外圍環流及東北季風影響，4日及5日北海岸、東北角及東側、南側山區將會局部豪雨、大雨，沿海地區最大陣風可達9級且有長浪發生。

朱惕之於會中請氣象團隊密切注意暴風圈影響範圍是否會加大，籲請市民不要輕忽颱風的影響。大漢溪左岸重新橋下至21號越堤道間停車場（含路邊停車格），今天上午8時起車輛只出不進，水門周邊部分道路，上午7時起配合開放紅黃線停車，路邊停車格也暫停收費。

朱惕之要求市府團隊嚴密注意石門水庫是否調節性放水的情資，且即時告知市民最新訊息。也請警察、消防會同海巡署勸離海邊觀浪、釣魚的民眾。為保護人民生命、財產安全或防止災害，若仍不聽勸阻將強制開罰。

小犬颱風

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