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颱風小犬逼近 北市府估風雨「最強時間點」籲民眾勿赴山區

中央社／ 台北4日電
小犬颱風來襲，預估今天下午至5日上午是北市風雨最大時段，市民勿赴山區。本報資料照片
小犬颱風來襲，預估今天下午至5日上午是北市風雨最大時段，市民勿赴山區。本報資料照片

颱風小犬漸逼近，台北市災害應變中心已提升為三級開設，北市府指出，拖吊疏散水門堤外汽機車共157輛，預估今天下午至5日上午是北市風雨最大時段，市民勿赴山區。

颱風小犬逐漸逼近，中央氣象署持續發布陸上颱風警報，陸警範圍包含新竹以南及東半部等15縣市。氣象署表示，小犬暴風圈即將接觸花東陸地，東半部要留意強風豪雨。

台北市政府發布訊息指出，因應颱風小犬來襲，台北市災害應變中心於上午9時提升為三級開設，由消防、工務等單位派員進駐市災害應變中心，其他單位則在內部成立緊急應變小組，並召開北市府颱風小犬第1次工作會報。

北市府表示，執行颱風小犬滯留疏散水門堤外汽機車拖吊勤務，從昨晚9時至今晨零時30分止執行拖吊作業，堤外車輛均已拖吊完畢，共拖吊移置93輛汽車、1輛大型重機、63輛機車，共157輛。

北市府指出，因應水利處未關閉只出不進的疏散水門，因此淡6至新3-2號疏散門，由台北市警察局大同、萬華、士林分局派崗持續管制。

北市府表示，依最新氣象預報資料，今天下半天至5日上半天是台北市風雨最大時段，除陽明山區、南港和文山的山區會出現較大雨勢，因近日潮位稍高，如遇降雨，河川水位有機會稍高接近河岸，呼籲民眾不要前往山區和水域活動。

小犬颱風

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