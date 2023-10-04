颱風小犬逼近 花蓮六十石山、赤科山路預警封閉
颱風小犬逼近，風雨恐造成山區道路坍方落石，為確保民眾安全，花蓮縣富里鄉六十石山、玉里鎮赤科山等產業道路昨天晚間緊急預防性封閉，縣府呼籲用路人及早改道。
根據中央氣象署發布預測，颱風「小犬」的中心位置在在鵝鑾鼻的東方海面上，以每小時12公里速度，向西北西轉西進行，近中心最大風速每秒43公尺，7級風平均暴風半徑250公里。
陸上警戒範圍為花蓮、台東、南投、嘉義、台南、高雄、屏東及恆春半島；海上警戒範圍為台灣東半部海面、巴士海峽及台灣海峽，花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及屏東縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，注意強陣風。
花蓮縣政府公布，富里鄉六十石山產業道路1.8公里處、玉里鎮觀音里赤科山產業道路1.5公里處、竹林山產業道路1公里處，於3日晚間約9時封閉，待風雨過後，視情況再行開放，呼籲民眾多加留意，提早改道。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言