陸海空交通部分停駛 風景區關閉

受小犬颱風影響，交通部觀光署所屬的十四處國家風景區轄內旅遊景點今都將預警性封閉，其中包括東北角的龜山島，東部海岸的小野柳遊憩區濱海步道、石梯坪遊憩區濱海步道、澎湖的北寮奎壁山摩西分海步道、茂林的茂林谷步道、情人谷步道及涼山步道等。台鐵表示，今天上午十二時前，東部幹線部分逆行列車停駛、南迴線亦有部分列車停駛。

颱風也打亂海空行程，交通部航港局預估，今離島、兩岸船班今共有十二航線、九十六航次停航；空運部分，澎湖部分班機停飛，金門今下午往返高雄、台南共六班航次停駛，估計影響千餘名旅客。部分飛往香港、日本國際線今也取消。

屏東恆春半島首當其衝，墾丁國家公園管理處昨早宣布封閉白沙灣、南灣、漁村公園等地。另太魯閣國家公園內生態保護區、管制區已在海警發布後禁止入園，太管處統計昨有三七三人陸續出園下山，另有五隊廿二人就地避難。

林業及自然保育署新竹分署表示，今中午起，轄管的東眼山、拉拉山及內洞、滿月圓、觀霧國家森林遊樂區預警性休園兩天。另，大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區，今午一時起也預警性休園，轄屬的自然步道群如谷關七雄步道、鳶嘴稍來山步道及橫嶺山步道等計十三條步道實施管制。

玉山國家公園昨也啟動防颱措施，公告全面宣布停止園區登山活動，通知全園區申請入山共三五五名山友下山，預計昨晚間全數下山，其餘長程路線計有六十二人滯留，將在山區就地避難。