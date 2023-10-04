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中颱小犬 估明登陸 3縣今停班課

聯合報／ 記者周彥妤周湘芸／台北報導
中颱小犬路徑圖 資料來源／中央氣象署
中颱小犬路徑圖 資料來源／中央氣象署

中颱小犬進逼，中央氣象署昨發布陸上颱風警報，預估今晨暴風圈觸及東部至東南部陸地，苗栗以南、花東、澎湖都可能進入籠罩範圍，颱風中心則可能在明天清晨前後登陸，今明兩天影響最明顯，東半部、恆春半島有局部豪雨或大豪雨等級以上降雨，北部及南部地區、中部山區也有局部大雨或豪雨。

澎湖縣、蘭嶼、綠島今停班停課，台東縣其餘地區則是自下午起停班課。屏東縣包括恆春、車城、滿州、枋山、牡丹、獅子等六鄉鎮，今午起停班停課。

中央氣象署預報員張承傳指出，今上午八時，小犬颱風中心位在鵝鑾鼻東方約二五○公里海面上，預估今晨颱風暴風圈接觸花東地區、恆春半島陸地。

張承傳說，預估明天清晨小犬颱風中心將從台灣南端陸地通過，即使最後未登陸，其中心位置仍距離台灣相當接近，最快周五至周六解除陸警。

根據中央氣象署針對小犬颱風期間（昨至周五），四天的總雨量預測，將大多集中在花蓮、台東山區，預估花蓮縣山區、台東縣山區總雨量均達八○○至一一○○毫米，花蓮、台東平地及宜蘭縣山區也上看八百毫米，屏東山區七百毫米，恆春半島平地約六百毫米、宜蘭縣平地、新北山區約五百毫米、蘭嶼綠島三五○毫米。

今各地風浪也明顯增大，桃園以南、花東、恆春半島沿海地區、澎湖金門馬祖九至十一級強陣風；東南部、恆春半島、澎湖更有機會有十二級以上強陣風。此外，各地沿海地區有四米以上浪高，尤其東半部、恆春半島可能達七至十米以上。

張承傳表示，明天各地風雨依舊強勁，特別是東半部、恆春半島仍要嚴防局部豪雨或大豪雨等級以上降雨；北部及南部地區、中部山區也有局部大雨或豪雨。周五至周六，轉為受颱風外圍環流影響，水氣仍多，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島易有短暫陣雨，東北部仍有局部大雨可能，其他地區也有局部降雨。

小犬颱風

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