颱風小犬來襲 金門4日往返台南、高雄6航班取消

颱風小犬來襲，金門縣政府今天表示，受颱風影響，明天金門往來台南及高雄有6航班取消。金門縣消防局表示，如後續預測路徑無明顯變化，預計4日晚上啟動災害應變中心三級開設。

金門縣政府今天發布交通訊息表示，因受颱風外圍環流影響，明天金門往來台南及高雄有6航班取消，包括立榮B78891、B78892、B78921、B78927、B78922及B78928。

金門縣消防局發布新聞稿表示，颱風小犬暴風圈預估外圍環流影響金門縣時間約為5日下午起至7日上午，消防局已預先通報工務處、建設處、台電、自來水廠等防災單位及鄉鎮公所，妥善整備救災人員與機具，並提報消防局掌握狀況。

金門縣消防局也請各鄉鎮運用村里廣播系統進行防颱重要事項廣播。此外，也要求建設處、林務所及各鄉鎮公所，掌握所屬救災人、車、機具，及規劃道路優先搶通順序，災時分配投入，提升效率。

金門縣消防局表示，如颱風後續預測路徑無明顯變化，預計於4日晚上啟動災害應變中心三級開設，後續視颱風登陸台灣陸地後減弱程度決定是否提升應變層級。呼籲民眾做好居家防颱整備工作，也要留意海空航班相關訊息。