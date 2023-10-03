北市疏散門下午5時起只出不進 晚間9時開始拖吊
台北市水利處宣布今天下午5時起，淡水河沿線疏散門及基隆河中山橋至洲美大橋間越堤坡道（百齡左右岸）只出不進，晚間9時起開始拖吊堤外滯留車輛，請民眾快去移車。
北市水利處以新聞稿宣布，將於下午5時，執行淡水河沿線疏散門（淡6至新3-2）及基隆河中山橋至洲美大橋間越堤坡道（百齡左右岸）「只出不進」管制，並於晚間9時起開始拖吊堤外滯留車輛。
水利處說，因颱風小犬外圍環流即將帶來間歇性降雨，且10月起東北季風將逐漸增強，另考量上游水庫已進行調節性放水，如降雨量加劇，極可能加大調節性放水，超過疏散門關閉標準。
另外，交通局下午5時同步開放中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門周邊紅黃線有條件停車。
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