颱風小犬逼近 北市：河濱疏散門隨時可能只出不進

颱風小犬逼近，北市水利處今表示，因應外圍環流可能帶來豐沛降雨，石門水庫已開始調節性放水，河濱疏散門隨時可能只出不進或關閉，呼籲民眾遠離河濱區域。

水利處以新聞稿表示， 因應小犬颱風外圍環流可能帶來豐沛的降雨量，石門水庫已開始調節性放水，呼籲民眾降雨期間勿再進入河川區進行水域活動。

水利處並指出，河濱疏散門隨時可能啟動「只出不進」或「關閉」等管制措施，且今年起「只出不進」管制執行4小時後，就會開始拖吊堤外滯留車輛，請民眾留意颱風動態及疏散門管制消息。

水利處提醒，管制後4小時未移置車輛，將依車型大小處新台幣1800至4800元罰鍰，另需繳納移置費及保管費，請停放車輛於河濱公園的駕駛人要多加注意。