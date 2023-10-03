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颱風小犬逼近花蓮沿岸拉封鎖線 山區步道陸續封閉

中央社／ 花蓮縣3日電

颱風小犬逼近，中央氣象署發布海上陸上颱風警報，花蓮沿岸昨天風浪增大，海巡人員上午拉起封鎖線，勸離觀浪民眾；太魯閣國家公園緊急聯繫登山隊伍，目前仍有70人未聯繫上。

中央氣象署今天上午11時30分發布颱風小犬海上陸上颱風警報，陸上警戒範圍包含花東、屏東、恆春半島；海上警戒範圍包含台灣東半部海面、巴士海峽及台灣海峽南部海面。

花蓮縣府昨天晚間11時30分公告劃定「本縣海岸、海港及港埠」等區域範圍為禁（限）制區域，海巡署第一二岸巡隊針對轄內崇德、七星潭、磯崎及石梯坪等民眾易聚集熱點，拉起封鎖線，並柔性勸導觀浪民眾，加強轄區巡邏查察。

第一二岸巡隊指出，颱風小犬預計今天起影響台灣東部及南部海域，目前受到外圍環流影響，東部沿岸已有強陣風及長浪發生，呼籲民眾切勿在海邊逗留及觀浪，擅闖公告警戒區經勸導不離去者，將依災害防救法處新台幣5萬元以上25萬以下罰鍰。

太魯閣國家公園管理處今天公告，即日起全面禁止園區生態保護區及管制區入園活動，原核發入園許可證即刻廢止，待颱風警報解除後，視災害復原情形恢復受理入園申請。

太管處統計，截至今天上午6時，入園隊伍122隊、395人，經聯繫後已有66隊、186人出園，35隊伍正在出園中，仍有21隊共70人尚未聯繫上，持續聯繫中。

林業保育署花蓮分署公告，轄管富源國家森林遊樂區內步道群、虎頭山步道及安通越嶺道西段，今天中午12時起預警性封閉。

大農大富平地森林園區、池南及富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、瑞穗生態教育館及分署轄內自然步道4日至5日將暫停開放。

小犬颱風

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