林裕紘有串滅證之虞 桃院裁定羈押

農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘涉嫌自導自演恐嚇案，前天清晨返台後遭檢警帶回調查，因辯稱常用手機在國外遺失、共犯許哲賓又供述曾被要求刪除通訊紀錄、桃園地方法院認定林裕紘犯罪嫌疑重大，有串、滅證據之虞，昨天凌晨裁定羈押禁見。

林裕紘前天清晨自奧地利返國，桃園地檢署偵訊認為涉犯行使偽造私文書、未指定犯人誣告及恐嚇等罪嫌，有湮滅及勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見。

桃院認為，林裕紘自陳得知同案被告許哲賓有虛擬帳號管道，許也自陳虛擬帳號來源為自行創設及不詳友人提供，顯見尚有不明共犯待查；且此種虛擬帳號原就是要避免被追查，足認林裕紘有串證之虞。

另外，許哲賓供稱，林裕紘在事發後曾要求他刪除彼此通訊紀錄，林供稱平常與許聯絡的手機在國外搭火車時遺失，但遺失狀況明顯異於常情，林也自陳使用ＬＩＮＥ等軟體與許通話是為了避免留下雙方通聯紀錄，足認有湮滅證據之虞。

法院認為，林裕紘犯行對社會安寧造成極大危害，不當耗損司法資源，扭曲人民言論對全國性民生重大議題討論正確性，造成社會人心動盪不安，又有串滅證之虞，裁准羈押禁見。

法院原定前晚八時卅分開庭，但法官認為林原是恐嚇案告訴人，律師郭羿廷是告訴代理人，全案轉變為自導自演後，林為被告，郭替林辯護有角色、利益衝突情形，要求更換律師。桃院等到另位律師從台北趕到重新閱卷，前晚十時卅分才召開羈押庭。