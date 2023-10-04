「Linbay好油」林裕紘自導自演被恐嚇！最多網友討論是這些

image source：FB／Linbay好油

文／陳宣懿

農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘因踢爆進口蛋諸多問題，多次批判農業部，收到不少網友留言攻擊，甚至一度傳出恐嚇人身安全，如今卻被爆出此事是林裕紘自導自演。他今（3）日於臉書貼出民進黨證，並向大眾道歉，指出承受不了所以「我犯錯了。」他說自己做了一個最不好的示範與退場的模式，讓一切變成一場鬧劇，「我會誠實面對所有的責任跟問題。」

林裕紘翻車後探索概念 出現「檢方認犯嫌重大聲押、勿枉勿縱」

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/10/02～2023/10/03早上）統計調查，近兩日林裕紘的探索概念 ，包含恐嚇事件進度「自導自演被恐嚇、檢方認犯嫌重大聲押」，以及外界評論「藍白政客大翻車、勿枉勿縱」。先前國民黨、民眾黨對林裕紘遭到恐嚇一事聲援，但檢警查出涉案的許姓嫌犯具國民黨工身分，還供稱整起恐嚇案是受林裕紘指使。對此，立委王定宇認為，「藍白政客大翻車」。而國民黨發文表示，「希望司法機關儘速偵辦，依法究責，勿枉勿縱。」

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

林裕紘自爆家人被恐嚇 單日聲量破萬

林裕紘從8月底開始多次質疑農業部的進口蛋問題，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/09/03～2023/10/02）統計調查，林裕紘近一個月聲量最高點出現在9月23日，共1萬785筆。林裕紘自爆遭恐嚇有人要對他家人不利，因此他宣布停更粉絲團。聲量第二高峰出現在9月27日，共5,552筆。林裕紘揭巴西蛋背後利益，臉書貼出被威脅的信件內容，內容為「我在屏東市棒球路X號附近裝了定時炸彈，下午3點會爆炸」等。對此，有網友表示，「支持好油，人在做，天在看」。

另一個聲量高峰出現在10月2日，共2,242筆。林裕紘承認家人被恐嚇全是自導自演，對此，在直播中聲援林裕紘的時代力量前立委黃國昌表示，「在不知情的情況下，間接造成社會的紛擾，鄭重向大家致歉，未來直播邀請來賓將更審慎行事」。PTT有網友表示，「這應該是八卦前幾名的大翻車」、「豈止翻車，根本撞山」；另外有人認為，「賴清德民調要飆破40%了」、「趁機拉黃下台，害他名聲掃地」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年09月03日至2023年10月02日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。 研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『Linbay好油林裕紘』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。 *註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。 *註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。



