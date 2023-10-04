國民黨解雇許哲賓「本案無涉黨務」

農業粉專「Linbay好油」板主林裕紘稱遭恐嚇，卻被發現與國民黨黨工許哲賓自導自演。國民黨人事審議委員會昨天決議，即日起解除與許哲賓勞雇關係。身兼國民黨政策會執行長的立委曾銘宗受訪除對督導不周表示「真歹勢」，也澄清許哲賓所為是基於個人交情，完全無涉黨務，支持檢調偵辦，並繼續追查進口蛋食安問題。

國民黨文傳會主委林寬裕表示，許哲賓二○二一年到黨部任職，在中央政策會負責每日輿情蒐集，主使者第一時間也表明具有其他政黨黨籍，國民黨認為這兩人純粹是私人交往關係；不過，作為雇主，仍對本案表達遺憾，也認為這件事不需要無限上綱，希望就事論事，國民黨持續追求食安精神不會改變，也呼籲涉案當事人坦然面對司法。

【記者陳雅玲／雲林報導】許哲賓曾在雲林縣政府服務，是縣長張麗善小編，也曾為前立委張嘉郡助選、擔任競選服務處發言人。張麗善昨說，許是非常正直善良的同事，在縣府服務時非常負責任，公務上盡心盡力，兩年前因家庭因素離開縣府，盼外界不要政治化、無限上綱，全案已進入司法程序，針對此種不良示範還是要嚴懲。

【記者劉星君、侯俐安／連線報導】國民黨總統參選人侯友宜表示，司法調查毋枉毋縱，有違法就辦，沒有違法就還人家清白，呼籲民進黨，最重要的問題是蛋是怎麼進口？到底有沒有官商勾結內幕，及洗產地問題，有沒有人包庇？這些都應該要理清楚還給人民公道。

對於侯競辦日前公布兩部挺蛋影片，被民進黨點名應該下架。侯友宜說，內幕重重，有沒有人包庇「壞蛋」、有沒有呈現出真相？影片是呼籲政府吉司法檢調快速查清楚，讓壞蛋一個個被找出來。

【記者林縉明／台北報導】民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊表示，正直誠信是信仰，譴責任何製造假訊息、假新聞的行為，但也必須反抗利用側翼打壓言論自由的掌權者。民眾黨發言人李頂立也表示，正直誠信是民眾黨堅守的價值，不能接受言論自由被打壓，也無法接受基於任何理由造假行為，嚴正譴責任何造假行為，支持檢警盡速調查釐清。